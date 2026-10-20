20 de octubre de 2026 Inicio
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El Tren Mitre interrumpirá su servicio durante el fin de semana: los motivos

Trenes Argentina detalló que no prestarán servicio por 48 horas debido a obras, incluyendo la renovación de vías en distintos tramos del recorrido.

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El ramal Tigre del Tren Mitre no funcionará durante el sábado 24 y domingo 25 por obras.

El ramal Tigre del Tren Mitre no funcionará durante el sábado 24 y domingo 25 por obras.

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El ramal Tigre del Tren Mitre interrumpirá sus servicios durante el fin de semana en el marco de obras la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y buscan mejorar la seguridad del servicio. Además, las ramas José León Suárez y Bartolomé Mitre funcionarán de manera limitada.

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Según detalló Trenes Argentinos, la medida se llevará a cabo del sábado 24 y el domingo 25 de octubre debido a obras de renovación en las vías. “Por obras, el sábado 24/10 y domingo 25/10, los trenes de los ramales J. L. Suárez, Bmé. Mitre y Tigre circularán con modificaciones: Ramal Tigre: interrumpido. Ramales J. L. Suárez y Bmé. Mitre: limitados Belgrano R - J. L. Suárez / Bmé. Mitre”, escribieron en las redes sociales.

Durante esas 48 horas, las cuadrillas trabajarán simultáneamente en tres puntos clave del recorrido: cerca de la estación Olivos se cambiará el enlace Norte, también se renovarán alcantarillas entre las calles Besares y Ramallo dentro de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en las inmediaciones de la estación San Fernando se realizará el reemplazo del enlace Sur.

Hasta el momento, los trabajos, que forman parte de un plan integral, ya presenta un avance superior al 80%. Hasta el momento se renovaron 35 kilómetros de vías, además de intervenciones en 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel y 39 puentes.

De igual modo, todavía existen tramos con rieles y durmientes deteriorados que superan los 40 años de antigüedad, lo que hace que en algunos tramos de los recorridos las formaciones tienen que reducir la velocidad generando demoras y cancelaciones cotidianas.

El Tren Mitre no prestará servicios durante el fin de semana: cuáles son las alternativas para viajar

Luego que Trenes Argentinos anunciaran que el sábado 24 y domingo 25 de octubre el servicio del Tren Mitre, ramal Tigre, no prestará servicios para realizar obras de renovación, también publicaron una guía de alternativas para viajar.

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