Jorge Macri apuntó contra metrodelegados por el paro de subtes: "No vamos a aceptar extorsiones mafiosas" El jefe de Gobierno se pronunció respecto a la medida de fuerza, que dejó a tres gremialistas detenidos. "No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis", señaló. Por Agregar C5N en









Jorge Macrí habló sobre el sorpreviso paro de subtes. Captura TV

El jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, apuntó contra los metrodelegados que impulsaron este martes una medida de fuerza que afecta a todas las líneas del subte y el Premetro. "No vamos a aceptar extorsiones mafiosas", señaló en un posteo en su cuenta de X. Tres representantes gremiales fueron detenidos por la fuerza porteña por el delito de desobediencia.

"Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas", afirmó en un primer momento el Alcalde porteño.

Metrodelegados presos por parar el subte.



En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas.



El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas. No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de… pic.twitter.com/OdgPnMzCCf — Jorge Macri (@jorgemacri) October 20, 2026 Para luego agregar: "No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden". El posteo estuvo acompañado por el fragmento de un noticiero que mostraba el momento de la detención de los gremialistas en la Línea B.

Paro de Subte: por qué detuvieron a los gremialistas El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro, explicó a primera hora de la jornada que la detención de los trabajadores del subte se produjo luego de que uno de los gremialistas abriera una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B para permitir el paso de los usuarios como medida de fuerza.