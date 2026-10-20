20 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Jorge Macri apuntó contra metrodelegados por el paro de subtes: "No vamos a aceptar extorsiones mafiosas"

El jefe de Gobierno se pronunció respecto a la medida de fuerza, que dejó a tres gremialistas detenidos. "No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis", señaló.

Por
Jorge Macrí habló sobre el sorpreviso paro de subtes. 

Jorge Macrí habló sobre el sorpreviso paro de subtes. 

Captura TV

El jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, apuntó contra los metrodelegados que impulsaron este martes una medida de fuerza que afecta a todas las líneas del subte y el Premetro. "No vamos a aceptar extorsiones mafiosas", señaló en un posteo en su cuenta de X. Tres representantes gremiales fueron detenidos por la fuerza porteña por el delito de desobediencia.

CABA ofrece un plan para regularizar deudas de ABL y patentes: los requisitos y cómo adherirse
Te puede interesar:

CABA ofrece un plan para regularizar deudas de ABL y patentes: los requisitos y cómo adherirse

"Metrodelegados presos por parar el subte. En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas. El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas", afirmó en un primer momento el Alcalde porteño.

Para luego agregar: "No voy a permitir que estos le jodan la vida a millones de personas para defender sus curros y encima se la lleven gratis. Ley y orden". El posteo estuvo acompañado por el fragmento de un noticiero que mostraba el momento de la detención de los gremialistas en la Línea B.

Paro de Subte: por qué detuvieron a los gremialistas

El secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Piñeiro, explicó a primera hora de la jornada que la detención de los trabajadores del subte se produjo luego de que uno de los gremialistas abriera una puerta de emergencia en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B para permitir el paso de los usuarios como medida de fuerza.

“En la primera hora del día, un gremialista del subte abrió una de las puertas de emergencia y habilitó el paso de los usuarios como medida de fuerza. A raíz de ello, el personal policial consultó a la fiscalía, que ordenó el cese de esta actividad irregular. Ante la negativa de esta persona, la fiscalía dispuso su detención por desobediencia”, relató en diálogo con TN. Luego reiteró que "están detenidos por incumplir lo ordenado por la Justicia".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Lamelas condicionó el apoyo económico al resultado de las elecciones de 2027.

EEUU apuesta fuerte por la reelección de Milei y promete u$s20.000 millones en inversiones en 2027

Javier Milei recibió críticas de los demócratas en Estados Unidos por su apoyo a una legisladora republicana. 

Milei suma quejas por "intromisión electoral": su apoyo a una republicana generó críticas en EEUU

Tensión en una nueva reunión de mesa política, este martes.

Se profundiza la crisis en la mesa política por la demora de los acuerdos con gobernadores

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, en la Cámara de Diputados.

Presupuesto 2027: Torrendell defendió las partidas educativas y exigió "transparencia institucional"

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Kicillof cruzó a Milei por haber negado las dificultades para llegar a fin de mes: "La verdad está en la calle"

Rating Cero

Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Turf busca al doble de Joaquín Levinton para protagonizar el documental de la banda por sus 30 años.

"Buscamos Joaquines": Turf lanzó una convocatoria para encontrar al doble de Levinton para un documental

Disney busca a Elsa para protagonizar la versión teatral. 

Disney busca a la nueva Elsa: Frozen llega a la Argentina y lanzan una convocatoria para elegir a la protagonista

Luis Brandoni inició una amistad con Robert De Niro que se mantuvo durante décadas pese a la distancia.

Robert De Niro le envió una carta a la esposa de Brandoni a seis meses de su muerte: "Perdoná.."

El albúm de fotos que compartió Mauro Icardi durante sus vacaciones.

Mauro Icardi compartió un álbum con la China Suárez desde México: sin sus hijas y junto a la familia de la actriz

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook se presentarán en Argentina el 21, el 23 y el 24 de octubre.

Peligran los shows de BTS en La Plata por una posible "medida de acción directa" del personal de seguridad

últimas noticias

Murió un nene de 10 años por una ameba "come-cerebros" en Catamarca y cerraron las Termas de Fiambalá

Hace 23 minutos
Evelyn Botto y Fede Bal sorprendieron con un dato de su vida sexual.

Fede Bal y Evelyn Botto sorprendieron al contar cuántas veces al día tienen intimidad

Hace 26 minutos
Lautaro Di Lollo marcó rápido para Boca y el Xeneize empató la serie ante Vasco da Gama. 

Boca pegó rápido en el Maracaná y vence 1 a 0 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana

Hace 27 minutos
El Gobierno avanza con un temario consensuado con los bloques dialoguistas para obtener quorum.

Diputados debate discapacidad, morosidad y propiedad privada: se espera una sesión maratónica

Hace 34 minutos
Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel.

Los futbolistas de Boca eligieron al que peor se viste del plantel y sorprendieron a todos

Hace 58 minutos