30 de octubre de 2026 Inicio
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Saltó desde la ventana de un hotel alojamiento para no pagarle a una trabajadora sexual, cayó y murió

El hecho ocurrió en un albergue transitorio de Moreno. El hombre tenía 45 años. Investigan si, además de evadir la tarifa del servicio, el individuo quiso asaltar a la joven.

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El episodio tuvo lugar en el albergue transitorio Tú y Yo.

El episodio tuvo lugar en el albergue transitorio "Tú y Yo".

Un hombre de 45 años murió en la madrugada del martes en la ciudad bonaerense de Moreno al caer desde cinco metros de altura tras huir por la ventana de la habitación de un hotel alojamiento para no pagar los servicios de una trabajadora sexual.

La Policía periciando la escena en Misiones.
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El episodio tuvo lugar en el albergue transitorio "Tú y Yo", ubicado sobre la colectora sur de la Autopista del Oeste, en las cercanías de la intersección con la calle Justo Daract.

El individuo ingresó al lugar con una joven de 18 años. Tras finalizar el encuentro, el cliente se negó a abonar el dinero acordado y, según el testimonio posterior de la mujer ante la Justicia, también intentó robarle sus pertenencias.

Ante esta situación, el sujeto escapó por la ventana del cuarto y cayó hacia un predio lindero, donde impactó contra escombros y una estructura derruida. El golpe le provocó la fractura de una pierna y múltiples lesiones de gravedad.

El informe forense modificó la situación de las detenidas

Tras la huida, la joven víctima del intento de robo alertó a otras trabajadoras sexuales del lugar. El grupo de mujeres buscó al hombre, lo encontró escondido en el terreno vecino y lo golpeó en reiteradas oportunidades a modo de represalia.

Efectivos policiales aprehendieron en un primer momento a seis mujeres, cuatro de ellas trans, por orden de la fiscal Verónica Pitella, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez.

El estudio forense posterior reveló que la muerte derivó del impacto de la caída. El documento médico consignó que el hombre sufrió un paro cardíaco, neumotórax y politraumatismos, y descartó que los golpes propinados por las mujeres fueran mortales.

A partir de estas pruebas, la fiscalía recaratuló el expediente de homicidio a averiguación de causales de muerte y lesiones leves agravadas. Cinco acusadas recuperaron la libertad, mientras que una permanece bajo arresto por una orden previa en otra causa.

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