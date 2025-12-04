4 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo verlo en vivo

La Selección argentina integra el Bombo 1 y será cabeza de serie. Este viernes se conocerán los rivales y el sábado quedará confirmado los horarios del campeonato mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y será el primero en la historia con 48 Selecciones.

Por
El sorteo se realizará este viernes.

El sorteo se realizará este viernes.

FIFA

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará en junio del 2026, pero este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo donde quedarán definidos las fases de grupos, y por consiguiente, la Selección argentina conocerán sus rivales.

La FIFA no permite que haya países de la misma confederación en un mismo grupo
Te puede interesar:

¿Grupo definido? La teoría sobre las sedes de la Selección argentina de cara al sorteo del Mundial

La Copa del Mundo del próximo año contará con un nuevo formato, ya que por primera vez se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

Hasta el momento, se sabe que Argentina será cabeza de serie e integrarán el bombo 1 junto a los países anfitriones, México, Estados Unidos, Canadá, y España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Alemania y Países Bajos.

El torneo se desarrollará del 11 de junio hasta el 19 de julio, que se disputará la final en el MetLife Stadium de Nueva York, en Estados Unidos.

Mundial 2026: cuándo y a qué hora es el sorteo

Tal como está estipulado el sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C, Estados Unidos, a partir de las 12 (hora local), 14, hora argentina.

En Argentina, la transmisión en vivo se podrá seguir de manera online a través de FIFA.com, a plataforma de streaming del ente organizador, pero en televisión será trasmitido por TyC Sports y Telefe, ambas señales que transmitirán el torneo internacional el año próximo.

Además, el sábado 6 de diciembre se hará público el calendario oficial del torneo, es decir, que después de confirmarse el grupo, y ya está confirmadas las sedes de cada Grupo, solo resta saber un horario de inicio de cada cotejo.

sorteo copa del mundo

Mundial 2026: cómo estará conformados los bombos en el sorteo

  • Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.

El sorteo formará 12 grupos (A a L) de 4 equipos cada uno —uno por cada bombo, donde los tres anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México (A), Canadá (B) y Estados Unidos (D) ocuparán posiciones fijas en Grupos predeterminados. Para bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro del grupo (quién va en A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina jugará el Mudial 2026 como defensora del título y va en busca de la carta estrella

La confianza de Messi de cara al Mundial: "Lo vamos a volver a intentar"

El álbum será el más grande de la historia.

Panini presentó la portada del álbum del Mundial 2026: así será la nueva edición que ya es furor

Con su inclusión como una de las sedes del Mundial 2026, se abre un nuevo capítulo para un estadio que ya forma parte de la tradición futbolística.

Cuál es el estadio más grande que tendrá el Mundial 2026

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 será este viernes.

FIFA confirmó los artistas y presentadores del sorteo del Mundial 2026: un show inesperado

Dibu Martínez aseguró que el postre entero de toda mi carrera fue siempre jugar con la Selección argentina.

La confianza de Dibu Martínez en la previa del sorteo del Mundial 2026: "Tengo más ilusión de este que del anterior"

Este exfutbolista, hoy DT, jugó el Mundial de Corea-Japón 2002.

De jugar un Mundial con Argentina a ser DT de otra selección y disputar la Copa del Mundo en 2026

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una asombrante película de Taiwán, se trata de La chica zurda, el estreno que está siendo tendencia en este sitio web y alcanzó el top ten de las más vistas en diciembre.
play

De qué se trata La chica zurda, la película que llegó a Netflix basada en una histórica novela

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix
play

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: cuál es y de qué se trata

De terror: Netflix abrió diciembre con un estreno que ya está entre los más vistos
play

Esta película combina terror con mucho suspenso y te dejará al borde del sillón hasta el final: llegó a Netflix y es furor

Larissa Riquelme confirmó su separación.

Una reconocida famosa anunció su separación tras 14 años de relación: "Me siento..."

Marvel sabe que el reboot tiene que ser grande, cuidado y emocional. Por eso, aunque el proceso vaya con calma, la intención es construir un proyecto que pueda sostener varias fases del universo. 

No es lo que pensas: Marvel aclaró las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

Este estreno volvió a instalar el interés por casos que dejan más preguntas que respuestas.
play

Esta serie documental con desapariciones que aún no tienen resolución es furor en Netflix: cuál es

últimas noticias

Aunque cada pareja define sus propias reglas, existen patrones que permiten comprender por qué ciertos comportamientos se consideran desleales.

Por qué hay personas que son infieles y otras que no: qué dice la psicología

Hace 6 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una asombrante película de Taiwán, se trata de La chica zurda, el estreno que está siendo tendencia en este sitio web y alcanzó el top ten de las más vistas en diciembre.

De qué se trata La chica zurda, la película que llegó a Netflix basada en una histórica novela

Hace 9 minutos
Aníbal Moreno debutó con la Selección argentina en octubre.

Fue convocado hace poco por Scaloni y tiene chances de regresar al fútbol argentino

Hace 11 minutos
play
Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix

Esta película navideña no es como los clásicos de fin de año y sorprende en Netflix: cuál es y de qué se trata

Hace 14 minutos
La Agencia Nacional de Seguridad Vial fijó períodos diferenciados según la edad.

Cuál es la edad límite hasta la que podés tramitar la licencia de conducir

Hace 15 minutos