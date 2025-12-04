Mundial 2026: a qué hora es el sorteo y cómo verlo en vivo

La Selección argentina integra el Bombo 1 y será cabeza de serie. Este viernes se conocerán los rivales y el sábado quedará confirmado los horarios del campeonato mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y será el primero en la historia con 48 Selecciones.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará en junio del 2026, pero este v iernes 5 de diciembre se realizará el sorteo donde quedarán definidos las fases de grupos, y por consiguiente, la Selección argentina conocerán sus rivales.

¿Grupo definido? La teoría sobre las sedes de la Selección argentina de cara al sorteo del Mundial

La Copa del Mundo del próximo año contará con un nuevo formato, ya que por primera vez se disputará con 48 Selecciones que e starán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno . Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

Hasta el momento, se sabe que Argentina será cabeza de serie e integrarán el bombo 1 junto a los países anfitriones, México, Estados Unidos, Canadá, y España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Alemania y Países Bajos.

El torneo se desarrollará del 11 de junio hasta el 19 de julio , que se disputará la final en el MetLife Stadium de Nueva York, en Estados Unidos.

Tal como está estipulado el sorteo del Mundial 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C, Estados Unidos, a partir de las 12 (hora local), 14, hora argentina.

En Argentina, la transmisión en vivo se podrá seguir de manera online a través de FIFA.com, a plataforma de streaming del ente organizador, pero en televisión será trasmitido por TyC Sports y Telefe, ambas señales que transmitirán el torneo internacional el año próximo.

Además, el sábado 6 de diciembre se hará público el calendario oficial del torneo, es decir, que después de confirmarse el grupo, y ya está confirmadas las sedes de cada Grupo, solo resta saber un horario de inicio de cada cotejo.

Mundial 2026: cómo estará conformados los bombos en el sorteo

Bombo 1: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Margil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje UEFA, Repechaje internacional y Repechaje internacional.

El sorteo formará 12 grupos (A a L) de 4 equipos cada uno —uno por cada bombo, donde los tres anfitriones ya tienen asignados sus grupos: México (A), Canadá (B) y Estados Unidos (D) ocuparán posiciones fijas en Grupos predeterminados. Para bombos 2, 3 y 4, la posición exacta dentro del grupo (quién va en A2, A3, A4, etc.) se definirá según un patrón preestablecido por la organización del sorteo.