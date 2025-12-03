"No son delincuentes, son una banda de boludos", aseguran familiares y amigos de los argentinos detenidos en Miami Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua tuvieron que pagar fianzas de entre u$s4.000 y u$s4.500 cada uno para ser liberados. Por + Seguir en







Los cinco mendocinos regresarán en las próxima shoras al país.

Los cinco ciudadanos argentinos que fueron detenidos en Estados Unidos por robar mercadería en el shopping Dolphin Mall, uno de los más conocidos de Miami, fueron liberados este miércoles bajo fianza luego de una audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida.

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua tuvieron la audiencia vía Zoom. Allí se los pudo ver con el clásico traje naranja de presidiario y se les leyeron las imputaciones. Debieron pagar montos de entre u$s4.000 y u$s4.500 cada uno, que fueron abonados con tarjeta de crédito, cuando se estima que el total de lo robado ascendía a los u$s2.000. Es decir que les salió más cara la fianza que si hubieran pagado la mercadería sustraída.

"Es rarísimo lo que pasó, pero ya está, no tiene solución. Fue una picardía de grupo. Todos económicamente están muy bien, todos tienen laburo, sus familias están muy bien, entonces no hay necesidad", explicó Miguel, amigo del peluquero Diego Xiccato, de 46 años.

Por su parte, Martín, hermano de Mauricio Aparo, de 49 años, señaló: "Nos tomó de sorpresa, fue una picardía, unos boludos lo que hicieron. La verdad es que no son delincuentes y no son una banda, son una banda de boludos".