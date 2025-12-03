3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

"No son delincuentes, son una banda de boludos", aseguran familiares y amigos de los argentinos detenidos en Miami

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua tuvieron que pagar fianzas de entre u$s4.000 y u$s4.500 cada uno para ser liberados.

Por

Los cinco mendocinos regresarán en las próxima shoras al país.

Los cinco ciudadanos argentinos que fueron detenidos en Estados Unidos por robar mercadería en el shopping Dolphin Mall, uno de los más conocidos de Miami, fueron liberados este miércoles bajo fianza luego de una audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida.

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 será este viernes.
Te puede interesar:

FIFA confirmó los artistas y presentadores del sorteo del Mundial 2026: un show inesperado

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua tuvieron la audiencia vía Zoom. Allí se los pudo ver con el clásico traje naranja de presidiario y se les leyeron las imputaciones. Debieron pagar montos de entre u$s4.000 y u$s4.500 cada uno, que fueron abonados con tarjeta de crédito, cuando se estima que el total de lo robado ascendía a los u$s2.000. Es decir que les salió más cara la fianza que si hubieran pagado la mercadería sustraída.

"Es rarísimo lo que pasó, pero ya está, no tiene solución. Fue una picardía de grupo. Todos económicamente están muy bien, todos tienen laburo, sus familias están muy bien, entonces no hay necesidad", explicó Miguel, amigo del peluquero Diego Xiccato, de 46 años.

Por su parte, Martín, hermano de Mauricio Aparo, de 49 años, señaló: "Nos tomó de sorpresa, fue una picardía, unos boludos lo que hicieron. La verdad es que no son delincuentes y no son una banda, son una banda de boludos".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lula da Silva junto a Donald Trump.

Lula reconoció que espera más bajas arancelarias de Estados Unidos: "Estamos por recibir buenas noticias"

Messi y Müller, dos figuras mundiales, se enfrentarán en la final de la MLS.

"Te cazaré de nuevo": la frase de Müller a Messi que encendió la previa de la final de la MLS

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump a Venezuela: "Empezaremos con los ataques por tierra, acabaremos con esos hijos de perra"

Donald Trump y Nicolás Maduro.

The Wall Street Journal le pidió a Trump retirar del poder "de una forma u otra" a Maduro

El papa León XVI habló sobre la situación de Venezuela. 

El papa León XIV, sobre la tensión en Venezuela: "Buscar el bien del pueblo"

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Hace 13 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre

Hace 14 minutos
El asado en pleno estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Ascenso a lo grande: Estudiantes de Río Cuarto prendió la parrilla en plena cancha y el video fue viral

Hace 15 minutos
play

Reclamo de los intendentes a la Legislatura: "Sin financiamiento, vamos a tener muchas dificultades"

Hace 41 minutos
Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Hace 49 minutos