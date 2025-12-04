Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 850.000 pesos a 30 días en diciembre 2025 Los rendimientos dependen del canal elegido. Las tasas digitales ofrecen un retorno más competitivo frente a las proyecciones inflacionarias. Por + Seguir en







Comparar valores de TNA y TEA resulta clave para estimar qué ganancia puede obtenerse en apenas un mes.

La rentabilidad para un depósito de 850.000 pesos depende del canal elegido y de la tasa que aplica cada entidad.

Las diferencias entre operar en sucursal o de forma digital generan variaciones notorias en los intereses obtenidos.

La eliminación de una tasa mínima obligatoria llevó a que los bancos definan sus propios rendimientos.

El resultado final debe evaluarse en relación con la inflación proyectada para medir si el retorno conserva valor real. Los plazos fijos vuelven a ganar terreno entre quienes buscan un rendimiento estable y una proyección clara del dinero que se elija invertir. En diciembre del 2025, las tasas muestran contrastes importantes entre bancos y canales operativos, lo que obliga a revisar cuidadosamente las condiciones antes de realizar un depósito.

Con la normativa vigente, cada entidad define sus intereses sin una referencia mínima impuesta, lo que generó un escenario de competencia que benefició sobre todo a quienes operan por vía digital. Esa dinámica permite acceder a tasas más elevadas, especialmente en plataformas electrónicas de bancos tradicionales y digitales.

Ante este panorama, comparar valores de TNA y TEA resulta clave para estimar qué ganancia puede obtenerse en apenas un mes. Así, quienes analizan invertir una suma puntual encuentran diferencias relevantes según dónde y cómo decidan constituir su plazo fijo.

Dinero plazo fijo. Cuánto ganas por depositar $850.000 en un plazo fijo según el banco El rendimiento para un depósito de 850.000 pesos a 30 días varía según el canal utilizado. En una sucursal del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, los intereses alcanzan 14.321,92 pesos, por lo que el monto final llega a 864.321,92 pesos.

En cambio, si la inversión se realiza por medios electrónicos, la tasa mejora, ya que con una TNA del 25% y una TEA del 28,08%, los intereses ascienden a 17.465,75 pesos, alcanzando un total de 867.465,75 pesos al finalizar el período.

Inflación Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado prevén un avance mensual cercano al 2% para el último mes. Bajo este escenario, los plazos fijos continúan ofreciendo un retorno real positivo, especialmente aquellos que mantienen tasas más elevadas, ya que su rendimiento mensual supera el aumento de precios esperado. Aun así, especialistas del sector financiero sugieren renovar cada vencimiento junto con los intereses obtenidos, de modo de sostener un rendimiento efectivo que acompañe posibles cambios en la inflación o en las tasas del mercado.