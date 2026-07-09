El FMI destacó el programa financiero del Gobierno y el proyecto de reforma del Banco Central

La vocera del organismo aseguró que el plan presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, brinda "mayor transparencia y previsibilidad" al mercado sobre los futuros pagos de deuda. A la vez, puso en valor el proyecto de modificar la Carta Orgánica del BCRA: "Fortalecería las salvaguardias institucionales".

“En cuanto a la estrategia integral de financiamiento, celebramos su publicación. Una mayor transparencia y previsibilidad en torno al financiamiento del sector público y la acumulación de reservas respaldarán la confianza del mercado” , sostuvo en una conferencia de prensa la portavoz del organismo, Julie Kozack, consigna la información de Ámbito.

Para el FMI, la estrategia de financiamiento "también la vemos como un apoyo a los esfuerzos de Argentina por recuperar de manera duradera el acceso a los mercados”. En este sentido, Kozack indicó que “Mantener flexibilidad en cuanto al momento y las modalidades del reingreso a los mercados fortalecerá aún más la credibilidad en Argentina”.

En otra parte de la conferencia, el Fondo también respaldó la intención del presidente Javier Milei de reformar la Carta Orgánica del Banco Central. “Esa reforma fortalecería las salvaguardias institucionales del Banco Central que protegen su independencia en materia de política monetaria”, señaló Kozack.

De la misma manera, entienden que la modificación "aclarará el mandato, mejorará la rendición de cuentas y la transparencia, y reducirá las vulnerabilidades frente a lo que llamamos dominancia fiscal, que es, en esencia, una situación en la que el Banco Central proporciona financiamiento al gobierno”.

Previo a señalar la importancia de "reducir esas vulnerabilidades en Argentina”, Kozack agregó que “todos estos esfuerzos, incluida una reforma de la carta orgánica del Banco Central, tienen como objetivo respaldar la disminución sostenida de la inflación…que es, por supuesto, una prioridad clave”.

Qué dijo el FMI sobre la proyección de crecimiento de Argentina

En la última actualización de su influyente informe Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook), presentado el miércoles en Washington, el Fondo Monetario Internacional ratificó que proyecta una expansión del 3,5% para el país durante este año, y un avance aún mayor, del 4%, de cara a 2027.

La mirada de Washington sobre la Argentina resulta clave en un contexto global complejo: el FMI prevé que el producto bruto mundial crezca un 3% durante 2026, tironeado por dos fuerzas opuestas que marcan la agenda: el impacto negativo de la guerra en Medio Oriente y el empuje positivo del desembarco tecnológico de la inteligencia artificial.

Con estos números sobre la mesa, la velocidad de recuperación de la actividad local se ubica cómodamente por encima de la media regional. Para América Latina y el Caribe, el Fondo anticipa un crecimiento estable del 2,4% para 2026, con una leve mejora que llegará al 2,7% al año siguiente.

En el terreno regional, para Brasil, históricamente considerado el principal socio comercial de la Argentina, se espera que la economía muestre "resiliencia" a corto plazo, con un crecimiento proyectado de 2,4% en el año en curso, lo que supone una mejora de 0,5 puntos respecto del informe del Fondeo de abril, y una desaceleración moderada a 2,2% en 2027.

La hoja de ruta del FMI para el país es incluso más optimista que el termómetro de la City porteña. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, las consultoras privadas estiman que el PBI argentino crecerá un 3% este año; es decir, medio punto por debajo de lo que calcula el organismo internacional.