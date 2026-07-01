Javier Milei se reunió con diputados y senadores de LLA: planteó reformas y modificar la Carta Orgánica del BCRA El encuentro, convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se llevó a cabo en Casa Rosada, con el foco puesto en avanzar en los proyectos impulsados por el oficialismo en el Congreso, como la reforma política, el régimen de zona fría e inocencia fiscal, y dejar atrás el escándalo del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. Por Agregar C5N en









Javier Milei se reunió con legisladore de La Libertad AVanza.

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles un encuentro con senadores y diputados de La Libertad Avanza en Casa Rosada, donde el jefe de Estado planteó avanzar con una serie de reformas impulsadas por el oficialismo en el Congreso de la Nación e hizo referencia a una modificación en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se trató de un cónclave convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el cual, tras la jura del martes de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, sirvió como el puntapié para dejar atrás el escándalo político libertario por las denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito que pesan en la Justicia sobre Manuel Adorni, que renunció a su cargo el sábado.

Durante el encuentro, Milei anunció que se encuentra trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Previo a ello, Karina Milei señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. Además, presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores libertarios por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno en el Congreso.

Diego Santilli estuvo presente en la reunión llevada a cabo en Casa Rosada. Del encuentro también formaron parte el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli; el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.