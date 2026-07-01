1 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei se reunió con diputados y senadores de LLA: planteó reformas y modificar la Carta Orgánica del BCRA

El encuentro, convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se llevó a cabo en Casa Rosada, con el foco puesto en avanzar en los proyectos impulsados por el oficialismo en el Congreso, como la reforma política, el régimen de zona fría e inocencia fiscal, y dejar atrás el escándalo del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Por

Javier Milei se reunió con legisladore de La Libertad AVanza.

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles un encuentro con senadores y diputados de La Libertad Avanza en Casa Rosada, donde el jefe de Estado planteó avanzar con una serie de reformas impulsadas por el oficialismo en el Congreso de la Nación e hizo referencia a una modificación en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Javier Milei no viajará a Estados Unidos para los festejos por los 250 años de su independencia.
Te puede interesar:

Milei suspendió su viaje a EEUU para los festejos del Día de la Independencia

Se trató de un cónclave convocado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el cual, tras la jura del martes de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, sirvió como el puntapié para dejar atrás el escándalo político libertario por las denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito que pesan en la Justicia sobre Manuel Adorni, que renunció a su cargo el sábado.

Durante el encuentro, Milei anunció que se encuentra trabajando, junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, en una propuesta de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Previo a ello, Karina Milei señaló que los próximos tres grandes proyectos del oficialismo serán la reforma política, el régimen de Zona Fría y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal. Además, presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores libertarios por el trabajo realizado para impulsar las iniciativas del Gobierno en el Congreso.

Diego Santilli estuvo presente en la reunión llevada a cabo en Casa Rosada.

Diego Santilli estuvo presente en la reunión llevada a cabo en Casa Rosada.

Del encuentro también formaron parte el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli; el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem; y el asesor de comunicación del bloque legislativo, Ariel Ferrentino.

El Gobierno busca dejar atrás el escándalo sobre el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Gobierno busca dejar atrás el escándalo sobre el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Qué es la Carta Orgánica del BCRA que pretende modificar el Gobierno

Se trata de una ley que establece la naturaleza, los objetivos, las funciones y la estructura del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la cual actúa como el marco legal fundamental que define sus responsabilidades económicas y su margen de acción.

Entre las principales facultades que la Carta Orgánica le otorga al BCRA se encuentran:

  • Emisión de moneda: el BCRA es la única institución autorizada para emitir billetes y monedas en el país.
  • Política monetaria y cambiaria: se encarga del diseño y ejecución de las políticas económicas y monetarias para controlar la cantidad de dinero en circulación y administrar las reservas internacionales.
  • Regulación y supervisión: por medio de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, le otorga permisos para regular, autorizar y controlar a los bancos y casas de cambio.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei junto a Peter Lamelas en el evento Freedom 250.

Milei participó de los festejos por la independencia de Estados Unidos

Se espera que Ravier brinde una conferencia semanal.

Ravier debutó al frente de la vocería con un discurso sin anuncios y el fantasma de Adorni en el atril

Javier Milei felicitó a Keiko Fujimori por el triunfo en las elecciones presidenciales de Perú

Milei felicitó a Keiko Fujimori por el triunfo en las elecciones de Perú: "Sale del socialismo"

Javier Milei junto a Diego Santilli y Karina Milei en la Quinta de Olivos.

Tras la salida de Adorni, Milei recibe a legisladores de LLA para ordenar la estrategia en el Congreso

Javier Milei habó en la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina.
play

Milei: "Estamos viendo un nuevo despertar en nuestra región, donde la izquierda está replegándose"

Javier Milei.

Javier Milei criticó a "parte de la corporación política": "Son los verdaderos enemigos del país"

Rating Cero

La conductora criticó con dureza al joven famoso.

Laura Ubfal destrozó a Marcos Giles por sus gestos obscenos: "Machista asqueroso"

El reconocido actor presentó a su nueva pareja.

Un reconocido actor argentino presentó en público a su novia 25 años menor que él

El productor tendría infomación para ser utilizada en la causa de la muerte de la conductora.

Por qué Muscari puede ser determinante para la investigación sobre la muerte de Ernestina Pais

Dejó en claro que su tipo ideal tiene menos de 50 años.

Quién es el streamer de 28 años que se ganó el corazón de Graciela Alfano

Loco Mía anunció que el exintegrante de la banda Manolo Arjona murió a los 58 años

Tristeza y dolor en la música: murió un reconocido cantante e ícono del rock en español

Llueven denuncias contra Gran Hermano.

Una ex Gran Hermano, sin filtros: criticó al programa y denunció que le deben dinero

últimas noticias

La conductora criticó con dureza al joven famoso.

Laura Ubfal destrozó a Marcos Giles por sus gestos obscenos: "Machista asqueroso"

Hace 12 minutos
En la era de Javier Milei, cerraron 26.448 empresas, de las cuales el 98% son pymes.

La UIA alertó por la elevada presión fiscal que soportan las empresas

Hace 20 minutos
El reconocido actor presentó a su nueva pareja.

Un reconocido actor argentino presentó en público a su novia 25 años menor que él

Hace 25 minutos
El productor tendría infomación para ser utilizada en la causa de la muerte de la conductora.

Por qué Muscari puede ser determinante para la investigación sobre la muerte de Ernestina Pais

Hace 48 minutos
Dejó en claro que su tipo ideal tiene menos de 50 años.

Quién es el streamer de 28 años que se ganó el corazón de Graciela Alfano

Hace 53 minutos