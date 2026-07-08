8 de julio de 2026 Inicio
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La titular del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de mes

La directora gerente del organismo internacional arribará al país por invitación del presidente Javier Milei. "En el marco del exitoso programa económico en curso", destacó el ministro de Economía, Luis Caputo.

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Kristalina Georgieva

Kristalina Georgieva, titular del FMI.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de mes, en una nueva demostración del vínculo estrecho entre el organismo mundial de crédito y el Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo sus previsiones de crecimiento para la Argentina.
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"Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Milei", anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

El arribo de la economista búlgara, que lidera el FMI desde 2019, es otro paso en la relación bilateral de la Casa Rosada y la organización internacional. Además, la noticia se produce tras la presentación del programa financiero hasta 2027 por parte del Ministerio de Economía, que estableció los mecanismos de financiamiento para hacer frente a los vencimientos en moneda extranjera.

El titular del Palacio de Hacienda calificó como "excelente" el lazo entre el Gobierno y el Fondo. En ese sentido, remarcó que la presencia de Georgieva "permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".

Luis Caputo anunció la visita de Georgieva

El Gobierno busca afrontar los compromisos de deuda con más préstamos y privatizaciones

Con el objetivo de despejar las dudas del mercado sobre la capacidad de financiamiento del Estado, el Gobierno presentó este lunes el Programa Financiero 2026-2027. Durante la exposición, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los compromisos previstos para el próximo año ya cuentan con respaldo suficiente y sostuvo que la estrategia permitirá llegar al último año del mandato con un margen financiero adicional.

El funcionario explicó que los refinanciamientos correspondientes a 2026 ya fueron cubiertos por encima de las necesidades previstas, lo que dejaría un excedente cercano a los u$s 3.700 millones para afrontar parte de los vencimientos de 2027. Según el equipo económico, ese "colchón" reducirá las necesidades de financiamiento del último año del mandato presidencial.

La hoja de ruta presentada por Economía contempla distintas herramientas para cumplir con los pagos de deuda. Entre ellas figuran la continuidad de las colocaciones en el mercado local, un préstamo por unos u$s4.000 millones con bancos internacionales, ingresos estimados en alrededor de u$s 800 millones provenientes de privatizaciones y la posibilidad de acceder al mercado internacional de crédito si las condiciones resultan favorables. No obstante, Caputo aclaró que volver a emitir deuda en Wall Street "es una opción y no un objetivo".

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