La titular del FMI, Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de mes La directora gerente del organismo internacional arribará al país por invitación del presidente Javier Milei. "En el marco del exitoso programa económico en curso", destacó el ministro de Economía, Luis Caputo. Por Agregar C5N en









Kristalina Georgieva, titular del FMI.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina a fin de mes, en una nueva demostración del vínculo estrecho entre el organismo mundial de crédito y el Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei.

"Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Milei", anunció el ministro de Economía, Luis Caputo.

El arribo de la economista búlgara, que lidera el FMI desde 2019, es otro paso en la relación bilateral de la Casa Rosada y la organización internacional. Además, la noticia se produce tras la presentación del programa financiero hasta 2027 por parte del Ministerio de Economía, que estableció los mecanismos de financiamiento para hacer frente a los vencimientos en moneda extranjera.

El titular del Palacio de Hacienda calificó como "excelente" el lazo entre el Gobierno y el Fondo. En ese sentido, remarcó que la presencia de Georgieva "permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico".

Luis Caputo anunció la visita de Georgieva Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, @KGeorgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente @JMilei.Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este… — totocaputo (@LuisCaputoAR) July 8, 2026 El Gobierno busca afrontar los compromisos de deuda con más préstamos y privatizaciones Con el objetivo de despejar las dudas del mercado sobre la capacidad de financiamiento del Estado, el Gobierno presentó este lunes el Programa Financiero 2026-2027. Durante la exposición, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los compromisos previstos para el próximo año ya cuentan con respaldo suficiente y sostuvo que la estrategia permitirá llegar al último año del mandato con un margen financiero adicional.