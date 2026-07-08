El FMI mantiene previsión de crecimiento para Argentina por encima de la media regional

El Fondo Monetario Internacional ratificó que proyecta una expansión del 3,5% para el país durante este año y un avance aún mayor, del 4%, de cara a 2027, mientras la economía mundial entra en una etapa de enfriamiento y bajo un clima de marcada incertidumbre.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dejó intactas sus previsiones para el futuro económico de la Argentina . En la última actualización de su influyente informe Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook), presentado este miércoles en Washington, el organismo ratificó que proyecta una expansión del 3,5% para el país durante este año, y un avance aún mayor, del 4%, de cara a 2027 .

La inflación en la Ciudad se desaceleró en junio a 1,8% y acumula 16% en el semestre

La mirada de Washington sobre la Argentina resulta clave en un contexto global complejo: el FMI prevé que el producto bruto mundial crezca un 3% durante 2026 , tironeado por dos fuerzas opuestas que marcan la agenda: el impacto negativo de la guerra en Medio Oriente y el empuje positivo del desembarco tecnológico de la inteligencia artificial.

Con estos números sobre la mesa, la velocidad de recuperación de la actividad local se ubica cómodamente por encima de la media regional. Para América Latina y el Caribe, el Fondo anticipa un crecimiento estable del 2,4% para 2026, con una leve mejora que llegará al 2,7% al año siguiente .

En el terreno regional, para Brasil , históricamente considerado el principal socio comercial de la Argentina, se espera que la economía muestre "resiliencia" a corto plazo, con un crecimiento proyectado de 2,4% en el año en curso , lo que supone una mejora de 0,5 puntos respecto del informe del Fondeo de abril, y una desaceleración moderada a 2,2% en 2027 .

La hoja de ruta del FMI para el país es incluso más optimista que el termómetro de la City porteña. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, las consultoras privadas estiman que el PBI argentino crecerá un 3% este año ; es decir, medio punto por debajo de lo que calcula el organismo internacional.

Shocks y desaceleración

La economía mundial entra en una etapa de enfriamiento y bajo un clima de marcada incertidumbre. Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento global se ubicará en un 3% este año y repuntará levemente al 3,4% en 2027. De esta manera, el mundo confirmará una desaceleración frente a la media del 3,5% que se había registrado durante el bienio 2024-2025.

Para los analistas de Washington, la actividad navega hoy bajo el impacto simultáneo de dos grandes fuerzas contrapuestas. Por un lado, opera el viento de frente de la geopolítica: un shock de oferta negativo derivado de la guerra en Medio Oriente. Del otro lado, la fuerza que compensa e impulsa los mercados es el impacto positivo de la tecnología a raíz de los avances y despliegue de la inteligencia artificial.

Alarma por la inflación y las tasas de interés

Una de las principales preocupaciones que encendió el FMI es que la tendencia de desinflación iniciada en 2024 se ha estancado temporalmente. Por culpa del encarecimiento de los alimentos y la energía, el organismo calcula que la inflación general global subirá del 4,1% en 2025 al 4,7% en 2026, para recién dar un respiro en 2027 cuando descienda al 3,9%.

Este persistente shock energético obligó a los bancos centrales del mundo a subir o mantener elevadas sus tasas de política monetaria. La consecuencia directa es un aumento en los rendimientos soberanos a largo plazo y mayores presiones de refinanciamiento para los países, en un contexto donde el elevado nivel de deuda pública expone a los mercados soberanos a dudas sobre su sostenibilidad fiscal.

El peligro del "efecto riqueza" y la burbuja tech

Si bien las finanzas globales se mantienen respaldadas por las sólidas ganancias corporativas en el índice S&P 500 de Wall Street, el Fondo advierte sobre la existencia de amenazas a la estabilidad macrofinanciera.

La lupa está puesta en la altiva dependencia tecnológica: el mercado hoy presenta una alta concentración en acciones ligadas a la Inteligencia Artificial (especialmente en EEUU, Japón, Corea y Taiwán). Los técnicos del Fondo lanzaron una fuerte advertencia: un ajuste a la baja en las expectativas de rentabilidad o productividad de la IA podría provocar un desplome abrupto de las valoraciones de equidad, impactando el consumo privado mediante el "efecto riqueza" y endureciendo las condiciones financieras globales.

Frente a este combo de riesgos, el FMI recomendó que la prioridad de la política económica global se debe centrar en tres ejes: restaurar la estabilidad de precios, reconstruir los amortiguadores fiscales y promover reformas estructurales enfocadas en la seguridad energética y la preparación para la inteligencia artificial.

Materias primas por las nubes: petróleo, gas y alimentos

La guerra en Medio Oriente caló hondo en el mercado energético global, aunque el FMI reconoce que los acuerdos diplomáticos recientes aliviaron parcialmente los picos de precios. Aun así, el panorama de los commodities sigue encendido: