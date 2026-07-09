Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de julio Al tratarse de una jornada sin operaciones por la fecha patria, el oficial minorista mantiene los valores de cierre de miércoles: $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación. Durante la semana corta, el Gobierno intentó dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares. Por Agregar C5N en









El dólar cotiza arriba de los $1.500. Pexels

El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, mismo valores de cierre del miércoles, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales por el feriado nacional del 9 de julio. En su última rueda, la divisa frenó la racha alcista, aunque quedó cerca de su pico de 2026

Por su parte, el lunes el Gobierno buscó dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares. El dólar había rebotado y alcanzado un nuevo máximo en lo que va del año, tras una rueda del viernes con bajo volumen de operaciones a causa del feriado en los Estados Unidos.

La City siguió con atención los anuncios sobre el programa financiero 2026-2027 que realizó en la mañana del lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, y se prepara para un segundo semestre con menor oferta de divisas, que podría redundar en presiones alcistas sobre el tipo de cambio.

Por el feriado del Día de la Independencia, no hay operaciones oficiales del dólar. Pexels Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta.