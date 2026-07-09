Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de julio

El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación, mismo valores de cierre del miércoles, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales por el feriado nacional del 9 de julio. En su última rueda, la divisa frenó la racha alcista, aunque quedó cerca de su pico de 2026
Por su parte, el lunes el Gobierno buscó dar una señal al mercado al presentar el plan para afrontar los vencimientos de deuda en dólares. El dólar había rebotado y alcanzado un nuevo máximo en lo que va del año, tras una rueda del viernes con bajo volumen de operaciones a causa del feriado en los Estados Unidos.
La City siguió con atención los anuncios sobre el programa financiero 2026-2027 que realizó en la mañana del lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, y se prepara para un segundo semestre con menor oferta de divisas, que podría redundar en presiones alcistas sobre el tipo de cambio.
Por el feriado del Día de la Independencia, no hay operaciones oficiales del dólar.
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Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.488.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.963.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.582,19, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.529,66.