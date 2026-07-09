Así continúa el pago de las Pensiones No Contributivas de ANSES en julio 2026 Los titulares del beneficio previional ya pueden consultar el cronograma de cobro de este mes. La entidad estatal confirmó las fechas según la terminación del DNI, los montos actualizados y quiénes reciben el bono de $70.000. Por Agregar C5N en









La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de cobros de las Pensiones No Contributivas (PNC).

ANSES confirmó el calendario de cobro de las PNC de julio 2026.

Las fechas de pago varían según la terminación del DNI.

Las Pensiones No Contributivas recibieron un aumento del 2,15%.

Los beneficiarios cobran además un bono extraordinario de $70.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de cobros de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondiente a este mes. Los haberes se liquidarán de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) e incluyen el aumento del 2,15% aplicado este mes, además del bono extraordinario para quienes cumplen con los requisitos. Así continúa el pago de las (PNC) en julio 2026.

Como ocurre todos los meses, los beneficios previsionales de esta prestación son los primeros en acreditarse dentro del cronograma de ANSES, junto con las jubilaciones mínimas y la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). El bono extraordinario de $70.000 continúa sin modificaciones y se acredita junto con el haber mensual. Este refuerzo económico está destinado a los titulares de las PNC, los jubilados que perciben el haber mínimo y los beneficiarios de PUAM.

Las personas que estén próximas a iniciar su jubilación deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social para verificar que todos sus aportes laborales figuren correctamente registrados en la historia laboral. Si detectan períodos sin aportes, deberán presentar la documentación que los respalde, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo o comprobantes de aportes, además de completar el formulario previsional correspondiente. Una vez reunida toda la documentación, deberán solicitar un turno para asistir a una oficina de ANSES con su DNI y finalizar el trámite.

Cómo sigue el pago de las Pensiones No Contributivas de ANSES en julio 2026 Las fechas de cobro quedaron organizadas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio.

DNI terminados en 4 y 5: **13 de julio.

DNI terminados en 6 y 7: **14 de julio.

DNI terminados en 8 y 9: **15 de julio. Qué monto reciben las Pensiones No Contributivas de ANSES en julio 2026 Con el incremento del 2,15%, los montos quedaron establecidos de la siguiente forma:

PNC por invalidez o vejez: $288.392,53.

Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar: $358.392,53. En tanto, la jubilación mínima asciende a $411.989,33 y, con el bono, alcanza un total de $481.989,33. La PUAM, por su parte, llega a $399.591,46 con el refuerzo incluido.