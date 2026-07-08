8 de julio de 2026 Inicio
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Cuánto tiene que ganar una familia tipo propietaria para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires

Una pareja con dos hijos de menos de 10 años propietaria de su casa necesitó entre $2.493.587,18 y $7.979.478,95 para pertenecer al "sector medio" en junio, según el Instituto de Estadística y Censo porteño.

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Una familia tipo propietaria de su vivienda con un ingreso de entre $1.994.869

Una familia tipo propietaria de su vivienda con un ingreso de entre $1.994.869,74 y $2.493.587,17 es considera "sector medio frágil".

Para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda necesitó ingresos de entre $2.493.587,18 y $7.979.478,95 en junio, según el Instituto de Estadística y Censo porteño (IDECBA). Ese misma familia quedó bajo la línea de indigencia si no alcanzó $858.406,87 y debió superar $1.577.313,83 para no ser pobre.

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Por debajo de $858.406,87, el hogar se ubicó en la indigencia, y por debajo de $1.577.313,83, en la pobreza no indigente, de acuerdo con IDECBA. También existe el "sector medio frágil", familias tipo propietarias con ingresos de entre $1.994.869,74 y $2.493.587,17.

Mientras que una familia de cuatro integrantes propietaria de su vivienda que perciba ingresos por más de $7.979.478,95 son considerados "acomodados" en la capital del país.

Sector por sector, ¿cuánto necesito ganar una familia tipo en junio?

Sector por sector, ¿cuánto necesito ganar una familia tipo en junio?

Cómo se calcula cada sector

Los datos que se utilizan para determinar los ingresos necesarios para pertenecer a cada sector son la Canasta Básica, tanto la Alimentaria (CBA) como la Total (CBT), y la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. En junio la CBA fue de $858.407 y la CBT fue de $1.577.314, según el IDECBA.

  • En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la CBA.
  • En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la CBT pero permite al menos adquirir la CBA.
  • No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la CT del Sistema de Canastas de Consumo.
  • Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.
  • Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.
  • Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Cuál fue la inflación de junio en la Ciudad de Buenos Aires

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% en el mes de junio, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IPCBA). De esta manera, el incremento de precios acumulado en los primeros seis meses del año alcanzó el 16%, según el informe difundido por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA).

En la comparación interanual, el IPC porteño se ubicó en 32,6%. La variación respondió fundamentalmente a las subas en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar.

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