Cinco estudiantes de escuelas técnicas de la Ciudad representarán al país en el Mundial de los Oficios Transformaron su pasión en una oportunidad única y viajarán a China para competir con los mejores jóvenes del mundo en habilidades técnicas y profesionales. Por Agregar C5N en









Los ganadores fueron seleccionados tras superar exigentes pruebas prácticas.

En un acto en la sede del Gobierno porteño se conocieron a los cinco estudiantes de escuelas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires que representarán al país en el Mundial de los Oficios en Shanghái. Son estudiantes que transformaron su pasión por los oficios en una oportunidad única y en septiembre viajarán a China para competir con los mejores jóvenes del mundo en habilidades técnicas y profesionales.

Los ganadores fueron seleccionados tras superar exigentes pruebas prácticas que recrearon situaciones reales de trabajo en las disciplinas de Instalaciones Eléctricas, Pastelería, Construcción en Seco, Tecnología del Automóvil e Instalaciones Sanitarias. Durante junio, 80 estudiantes de escuelas técnicas y Centros de Formación Profesional de la Ciudad participaron de las instancias locales organizadas por la Agencia de Habilidades para el Futuro del Ministerio de Educación porteño junto con la Fundación Habilidades Argentinas.

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel, junto al director de la Agencia de Habilidades para el Futuro, Gustavo Álvarez.

"Siempre digo que el mundo para el que estamos preparando a los chicos hoy, mañana será totalmente distinto. Por eso, conectar la escuela con el mundo del trabajo real no es una opción, es una obligación pedagógica. La educación técnica y los oficios tradicionales y digitales —como la tecnología del automóvil, la domótica o la gastronomía— no son el pasado: son el presente y el futuro de la innovación y del empleo de calidad", expresó la ministra de Educación de la Ciudad, Mercedes Miguel.

Tras recibir sus medallas y el reconocimiento de sus familias y docentes, los cinco jóvenes comenzarán ahora la etapa final de entrenamiento para viajar en septiembre a Shanghái, donde competirán junto a más de 1.500 participantes de más de 90 países en el encuentro de educación técnico-profesional más importante del mundo.

“Cada uno de estos chicos demuestra que detrás de un oficio hay talento, dedicación y un enorme proyecto de vida. WorldSkills nos permitió volver a poner en valor la educación técnica y la formación profesional, mostrando que las habilidades también abren puertas al mundo”, destacó Gustavo Álvarez, director de la Agencia de Habilidades para el Futuro. Durante toda la preparación, los estudiantes se entrenaron con equipamiento, herramientas e insumos incorporados especialmente por la Agencia de Habilidades para el Futuro en escuelas técnicas y Centros de Formación Profesional para recrear las condiciones de competencia internacionales. Las pruebas exigieron interpretar planos, resolver problemas complejos, administrar el tiempo y trabajar bajo estrictos estándares de calidad y seguridad, fortaleciendo la formación profesional y acercando la educación al mundo del trabajo. Los cinco representantes argentinos Instalaciones Eléctricas: Evando Samuel Amarilla - Centro de Formación Profesional N.º 27 (San Telmo). Tiene 21 años, vive en La Boca, es técnico en programación, egresado del Otto Kraus. En el CFP hizo electricista de inmuebles e industrial, ambos terminados. Actualmente trabaja en una empresa alimenticia instalando y calibrando sistemas automatizados y robotizados de producción. Pastelería: Azul Abril Domingos - Centro de Formación Profesional N.º 12 (San Nicolás/Microcentro). Tiene un emprendimiento propio de panadería y pastelería llamado Jasmine 's Sweets. Sueña con convertirse en pastelera profesional y durante la competencia sorprendió al jurado con un alfajor de autor elaborado con ciruelas al malbec, harina de uva, pimienta negra, cacao, ganache de vino y un centro de jalea de vino, una creación que ahora planea incorporar a su marca. Construcción en Seco: Juan Palma - Escuela Técnica N.º 14 Libertad (Barracas). Tiene 17 años, vive en Barracas y fue seleccionado tras una convocatoria abierta en su escuela. Se destacó por su capacidad para interpretar planos, realizar replanteos, nivelaciones y lograr terminaciones de alta calidad. Su sueño es conocer Ushuaia. Quiere estudiar ingeniería. Tecnología del Automóvil: Facundo Garmendia - Escuela Técnica N.º 26 Confederación Suiza (Balvanera). Tiene 17 años, cursa el último año de la secundaria, aprendió mecánica antes de aprender a manejar y sueña con estudiar Ingeniería en la UTN. Instalaciones Sanitarias: Sofía Abigail Alfonso - Centro de Formación Profesional N.º 17 (Almagro). Tiene 22 años y será la representante argentina en la disciplina de Instalaciones Sanitarias. Fue la única mujer que participó de la competencia. Cursó la secundaria en una escuela técnica.