El descuento de ANSES para hacer compras para las Fiestas: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó cuál es el beneficio que reciben algunos beneficiarios.

La ANSES proporciona un valioso beneficio al comprar productos y mercaderías.

La ANSES proporciona un valioso beneficio al comprar productos y mercaderías.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite acceder a descuentos y reintegros por el programa Beneficios Anses en más de 7.000 comercios a lo largo del país.
  • El descuento figura en el ticket o comprobante de compra.
  • Está destinado a jubilados y pensionados.
  • El acceso es automático, ya que con solo utilizar la tarjeta de débito en los comercios adheridos, se hacen los descuentos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece el programa Beneficios Anses, una iniciativa destinada a que los jubilados y pensionados puedan acceder a distintos reintegros y descuentos automáticos en comercios de diversos rubros, incluidos los supermercados.

Anses indicó quiénes pueden acceder al programa Beneficios Anses.
Quiénes pueden acceder a los reintegros de Beneficios ANSES para aprovechar en las Fiestas

Beneficios ANSES 2

Qué es Beneficios ANSES

El programa Beneficios Anses está conformado por diversos descuentos y reintegros, que se aplican de forma exclusiva para jubilados y pensionados del organismo.

Aquellos jubilados y pensionados que quieran acceder a estos beneficios, sólo tienen que abonar en un comercio que forme parte del programa con la tarjeta de débito de su prestación, mediante la cual cobren mensualmente el monto de la jubilación.

Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES

Pueden utilizar estos descuentos todas las personas que cobren una jubilación o pensión a través de Anses.

Beneficios ANSES 3

Cómo acceder a Beneficios ANSES

Para utilizar el programa no es necesario realizar ningún trámite. Solo se debe pagar con la tarjeta de débito vinculada a los haberes en uno de los comercios adheridos. El descuento figura en el ticket o comprobante de compra. En algunos locales se solicita el DNI, aunque no es un requisito obligatorio en todos los casos.

Comercios adheridos a Beneficios ANSES

El listado de comercios incluye cadenas de supermercados de alcance nacional, almacenes, farmacias y locales de productos de higiene. En los supermercados, el descuento del 10% se aplica todos los días y sin límite de devolución. En paralelo, el 20% disponible en perfumería y limpieza funciona en tiendas seleccionadas y se reintegra de manera automática en la cuenta bancaria del beneficiario. Para conocer el listado completo es necesario ingresar en el sitio web del organismo.

