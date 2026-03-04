5 de marzo de 2026 Inicio
El crédito bancario al sector privado repuntó en pesos y en dólares en febrero

El financiamiento volvió a crecer en pesos y en dólares, impulsado por las empresas y el uso de tarjetas. Sin embargo, la mora alcanzó su punto más alto en 18 años y pone en duda la solidez de la recuperación.

El financiamiento en moneda local revirtió la caída de enero con un alza real del 0,6%.

El crédito bancario al sector privado mostró en febrero una recuperación en ambas monedas, tras el tropiezo de enero: los préstamos en pesos crecieron 0,6% mensual en términos reales sin estacionalidad, lo que marcó un cambio de tendencia en el arranque del año, mientras que el segmento en dólares extendió su tendencia alcista impulsado por la demanda de empresas expansiva impulsado fundamentalmente por la demanda corporativa.

Según un informe de la consultora Equilibra, con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el impulso en el crédito llegó principalmente desde las empresas. Los préstamos a firmas avanzaron 1,2% mensual y acumularon cuatro meses consecutivos en expansión. Dentro de ese segmento se destacó el fuerte crecimiento de los documentos a sola firma (+3,8%), mientras que los adelantos en cuenta corriente todavía reflejaron el impacto de la suba de tasas de enero, con una caída del 5%, aunque con señales de moderación hacia fin de mes.

En el caso de los hogares, la mejora fue más tenue. El crédito en pesos a familias subió 0,2% real mensual, con comportamientos heterogéneos: las líneas de consumo crecieron 0,5%, las vinculadas a bienes durables retrocedieron en igual magnitud y los créditos prendarios cayeron 1,9%, afectados por la pérdida de poder adquisitivo y la inflación del primer bimestre. Las tarjetas de crédito, en cambio, mostraron un rebote de 1,4%, reflejando mayor necesidad de financiamiento de corto plazo.

En moneda extranjera, el crédito también se expandió 1,9% mensual, traccionado casi exclusivamente por el endeudamiento corporativo (+2,9%), mientras que las familias redujeron su exposición en dólares (-3,6%).

