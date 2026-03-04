Quini 6: los resultados del sorteo 3353 del miércoles 4 de marzo de 2026

En un nuevo sorteo de la Lotería de Santa Fe, un ganador en la modalidad La Segunda se llevó $780.000.000.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026.

El sorteo 3.353 del Quini 6 de este miércoles 4 de marzo dejó otra vez un millonario. En la modalidad La Segunda hubo un ganador que se hizo acreedor de $780.000.000. El afortunado es de la localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan.

Números ganadores: 06 - 07 - 10 - 15 - 25 - 41

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 4 de marzo de 2026

Números ganadores: 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 56 ganadores. Premio: $580.475,89

4 aciertos: 2.489 ganadores. Premio: $3.918,04

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 4 de marzo de 2026

Números ganadores: 06 - 11 - 26 - 29 - 34 - 35

6 aciertos: vacante. Premio: $861.696.759,60

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 4 de marzo de 2026

Números ganadores: 01 - 05 - 14 - 17 - 31 - 38

5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $14.589.562,05

Pozo extra: resultado del miércoles 4 de marzo de 2026

Números ganadores: 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25 - 26 - 29 - 34 - 35 - 41

Ganadores: 484 ganadores. Premio: $320.247,93

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.354 del Quini 6 se realizará el domingo 8 de marzo a las 21.15. Pozo estimado: $3.550.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.