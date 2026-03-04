Quini 6: los resultados del sorteo 3353 del miércoles 4 de marzo de 2026

El sorteo 3.353 del Quini 6 de este miércoles 4 de marzo dejó otra vez un millonario. En la modalidad La Segunda hubo un ganador que se hizo acreedor de $780.000.000. El afortunado es de la localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan.
En un nuevo sorteo de la Lotería de Santa Fe, un ganador en la modalidad La Segunda se llevó $780.000.000.
El sorteo 3.353 del Quini 6 de este miércoles 4 de marzo dejó otra vez un millonario. En la modalidad La Segunda hubo un ganador que se hizo acreedor de $780.000.000. El afortunado es de la localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan.
Números ganadores: 06 - 07 - 10 - 15 - 25 - 41
6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000
5 aciertos: 1.979 ganadores. Premio: $4.927,74
4 aciertos: 45 ganadores. Premio: $722.370
Números ganadores: 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25
6 aciertos: 1 ganador. Premio: $780.000.000
5 aciertos: 56 ganadores. Premio: $580.475,89
4 aciertos: 2.489 ganadores. Premio: $3.918,04
Números ganadores: 06 - 11 - 26 - 29 - 34 - 35
6 aciertos: vacante. Premio: $861.696.759,60
Números ganadores: 01 - 05 - 14 - 17 - 31 - 38
5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $14.589.562,05
Números ganadores: 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25 - 26 - 29 - 34 - 35 - 41
Ganadores: 484 ganadores. Premio: $320.247,93
El próximo pozo del sorteo 3.354 del Quini 6 se realizará el domingo 8 de marzo a las 21.15. Pozo estimado: $3.550.000.000
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.