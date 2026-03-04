5 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Quini 6: los resultados del sorteo 3353 del miércoles 4 de marzo de 2026

En un nuevo sorteo de la Lotería de Santa Fe, un ganador en la modalidad La Segunda se llevó $780.000.000.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026.

Redes Sociales

El sorteo 3.353 del Quini 6 de este miércoles 4 de marzo dejó otra vez un millonario. En la modalidad La Segunda hubo un ganador que se hizo acreedor de $780.000.000. El afortunado es de la localidad de 9 de Julio, provincia de San Juan.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 25 de febrero de 2026.
Te puede interesar:

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.000 millones en La Segunda

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 4 de marzo de 2026

Números ganadores: 06 - 07 - 10 - 15 - 25 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 1.979 ganadores. Premio: $4.927,74

4 aciertos: 45 ganadores. Premio: $722.370

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 4 de marzo de 2026

Números ganadores: 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25

6 aciertos: 1 ganador. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 56 ganadores. Premio: $580.475,89

4 aciertos: 2.489 ganadores. Premio: $3.918,04

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 4 de marzo de 2026

Números ganadores: 06 - 11 - 26 - 29 - 34 - 35

6 aciertos: vacante. Premio: $861.696.759,60

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 4 de marzo de 2026

Números ganadores: 01 - 05 - 14 - 17 - 31 - 38

5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $14.589.562,05

Pozo extra: resultado del miércoles 4 de marzo de 2026

Números ganadores: 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25 - 26 - 29 - 34 - 35 - 41

Ganadores: 484 ganadores. Premio: $320.247,93

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.354 del Quini 6 se realizará el domingo 8 de marzo a las 21.15. Pozo estimado: $3.550.000.000

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Resultados del Loto Plus del sábado 28 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3861 del sábado 28 de febrero de 2026

Resultados del Loto Plus del miércoles 25 de febrero de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3860 del miércoles 25 de febrero de 2026

Agostina Páez, la abogada que fue acusada de racismo en Brasil.

El abogado de la argentina detenida por racismo en Brasil desmintió que esté cerca del juicio oral

A partir del sábado regirá un nuevo aumento en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste. 

Nuevo golpe al bolsillo: aumentan los peajes en Panamericana y Acceso Oeste

Lucas Román en el estudio de Futurock luego del ataque.

Denuncian ataque homofóbico a un periodista en Almagro: "No está superado el hecho de ser trolo"

Acto por los 30 años del atentado a la AMIA, en donde fueron asesinadas 85 personas.

Atentado a la AMIA: la Fiscalía pidió la captura internacional de la mano derecha de Ali Khamenei

Rating Cero

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 
play

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados dentro de la casa de GH.
play

Otro choque entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento sube la tensión en Gran Hermano: "A mamá mona..."

Catherine Fulop, Oriana y Ova Sabatini juntos, horas antes del nacimiento de Gia. 

Catherine Fulop compartió un video inédito sobre el nacimiento de su nieta Gia

La conductora agradeció el amor de sus colegas y seguidores tras sufrir un ACV.

Daniela Ballester, tras el ACV y antes de su vuelta a la televisión: "La vida te cambia en un segundo"

La estrella de Hollywood posó con piezas de encaje y transparencias.

Cómo fue el regreso de Megan Fox con una explosiva sesión de fotos: "Estoy viva"

Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación.

Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

últimas noticias

En la causa YPF el Estado argentino recibió el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se presentrá a la audiencia del 16 de abril. 

Juicio por YPF: EEUU vuelve a posicionarse a favor de Argentina y participará en una audiencia clave

Hace 23 minutos
Además, hay más de 6.000 personas heridas por la guerra en Medio Oriente.

Ya son más de 1.000 los muertos en Irán y se suspendió el funeral de Ali Khamenei

Hace 31 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo de 2026.

Quini 6: un apostador ganó más de $700 millones en La Segunda

Hace 42 minutos
La industria automotriz afronta un 2026 desafiante.

La producción automotriz cayó 30,1% interanual en febrero y encadena siete meses de retroceso

Hace 50 minutos
Tras ganarle a Lanús, Boca quiere seguir en la senda del triunfo.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Lanús

Hace 1 hora