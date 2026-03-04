Ya son más de 1.000 los muertos en Irán y se suspendió el funeral de Ali Khamenei

Según fuentes oficiales de la República Islámica, también resultaron heridas más de 6.000 personas, principalmente civiles. Ante la amenaza de ataques, el país decidió retrasar la despedida oficial al líder supremo.

Desde que Estados Unidos e Israel realizaron un ataque conjunto en Irán el sábado pasado, a cinco días del inicio de una nueva guerra en Medio Oriente , ya son más de 1.000 los muertos en la República Islámica. Según información oficial del país, la cifra total de fallecidos asciende a 1.045 personas y, ante la situación de asedio total sobre Teherán, el gobierno decidió suspender el inicio del funeral del líder supremo Ali Khamenei que estaba previsto para este miércoles.

Los ataques durante la jornada afectaron la capital, Teherán; la ciudad santa de Qom; el oeste de Irán, y la provincia central de Isfahán, según la agencia de noticias iraní Tasnim. Los bombardeos también dañaron viviendas.

Por su parte, Israel afirmó que fueron impactados edificios pertenecientes al Basij, una fuerza paramilitar policial voluntaria del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), así como también edificios asociados con el comando de seguridad interna del país.

Por otra parte, Al Jazeera, el medio estatal de Qatar que posee varios corresponsales en Irán, aseguró que la población civil de la República Islámica es la más afectada por los ataques de Tel Aviv y Washington. "Hay una campaña continua y sostenida en todo el país que no perdona a ninguna región, ciudad o zona. Sabemos que 300 niños y adolescentes fueron hospitalizados. Hay más de 6.000 heridos", aseguró Mohamed Vall, periodista de la cadena internacional con base en Doha.

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dirigido por el argentino Rafael Grossi, sostuvo que los ataques también afectaron a dos edificios cercanos al centro nuclear de Isfahán, pero que no hubo daños en las instalaciones que contienen material peligroso ni existe riesgo de liberación radiológica.

Ce soir, Téhéran sous un déluge de bombes.

Le terrorisme d'état est en action

Chaque bombe qui tombe est une défaite pour la civilisation

Ante el asedio constante sobre Irán, que ya se extendió al Líbano en una guerra que tiene a 13 países involucrados, la República Islámica decidió suspender el inicio del funeral del líder supremo Ali Khamenei, previsto para este miércoles. Los preparativos funerarios están en curso y se espera que atraigan grandes multitudes y, con ellas, la posible amenaza de ataques estadounidenses e israelíes contra una manifestación de duelo masivo. Como antecedente, unos 10 millones de personas asistieron a la ceremonia mortuoria del ayatolá Ruhollah Jomeini en 1989.

Khamenei murió la madrugada del sábado en la primera ola del ataque estadounidense e israelí, junto a su esposa, una de sus hijas, yerno y nieto, en un bombardeo que también abatió a otros altos funcionarios iraníes, incluido el ministro de Defensa del país, Amir Nasirzadeh.

Estados Unidos: el Senado rechazó una resolución para frenar los ataques contra Irán

El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución para detener el conflicto bélico con Irán, luego de los bombardeos en conjunto con Israel contra el país persa por los cuales murió su líder, Alí Khamenei. La iniciativa buscaba frenar las ofensivas, al menos, hasta que sean aprobadas por el Congreso.

El proyecto, impulsado por el demócrata Tim Kaine y el republicano Rand Paul, fue desestimado por la Cámara alta del país norteamericano con 53 votos en contra y 47 a favor. La propuesta, que tenía pocas chances de prosperar ya que la oposición tiene una minoría de bancas, apuntaba a que el Ejército estadounidense frene su despliegue sobre Irán y que el Congreso defina si se debe avanzar con los ataques ordenados por el republicano Donald Trump.

Sin embargo, según consignó la agencia EFE, incluso si el Congreso la aprobaba, tampoco se mantendría, ya que probablemente Trump la vetaría. El proyecto tuvo como base la Resolución de Poderes de Guerra, que establece que los legisladores deben dar luz verde a entrar en guerra.

En tanto, el mandatario de Estados Unidos había remarcado el sábado los motivos por los cuales se realizó la ofensiva contra Irán: "Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de personas muy duras y terribles".

JUST IN - U.S. Senate votes 53 to 47 to block a war powers resolution to stop further military strikes on Iran without congressional approval.

"Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado 'Muerte a Estados Unidos' y ha llevado a cabo una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, dirigiéndose contra Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchos, muchos países", indicó.

La escalada se profundizó luego del ataque conjunto lanzado por Estados Unidos e Israel el sábado, que tuvo como blanco instalaciones y altos mandos de la República Islámica. La ofensiva derivó en la muerte de Khamenei y de varios jefes militares iraníes.

Como respuesta, Teherán lanzó sucesivas oleadas de misiles balísticos contra Israel y contra bases estadounidenses desplegadas en distintos puntos de Oriente Medio, en un escenario de tensión que mantiene en vilo a la región.