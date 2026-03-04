Alarma en la city: un peso pesado de Wall Street salió de los bonos argentinos Se trata del Bank of America, quien confirmó en su último informe el cierre del trade con los títulos Globales 2035. Advierten que el escenario global podría retrasar el regreso del país a los mercados de capitales. Por + Seguir en







El gigante de Wall Street cerró su trade ganador en Argentina.

El gigante financiero Bank of America (BofA) encendió las alarmas en el mercado argentino este miércoles al anunciar el cierre de su recomendación de inversión en bonos soberanos argentinos, específicamente en los Globales 2035. La decisión responde a un cambio en el clima de negocios global, marcado por una mayor aversión al riesgo que amenaza con complicar los planes oficiales de financiamiento externo.

La entidad había ingresado en estos activos en julio del año pasado a un precio de u$s67,1 y decidió retirarse ahora, con un valor de u$s74,4, tras registrar ganancias. Sin embargo, el informe enviado a sus clientes subrayó una preocupación central: la volatilidad internacional, impulsada en gran medida por el conflicto bélico en Medio Oriente, está generando un fenómeno de flight to quality (huida hacia activos seguros) que perjudica a mercados emergentes como el de Argentina.

bofa Desde el BofA advirtieron que esta situación de incertidumbre "podría afectar negativamente las posiciones más concurridas y retrasar el regreso de Argentina a los mercados de capitales". Además, señalaron que el país sigue siendo "vulnerable" al aumento de los costos de financiamiento internacional.

No es el primer movimiento preventivo que realiza el banco este año. Ya en enero, el BofA había comenzado a privilegiar instrumentos indexados por inflación, adquiriendo títulos como el Boncer 2027. Esta decisión se fundamentó en la perspectiva de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantendrá en niveles elevados por más tiempo del que el mercado preveía originalmente.

A pesar de la salida de los bonos Globales, los analistas de la entidad mantienen una visión "constructiva" sobre la deuda externa en el mediano plazo, apoyada en el sector energético. Según el informe, Argentina se ha consolidado como exportador neto de petróleo con una producción de 860.000 barriles diarios, lo que genera un superávit comercial en el sector que podría alcanzar los u$s8.000 millones anuales.