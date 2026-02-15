Las familias argentinas destinan el 34% de sus ingresos a pagar deuda con billeteras virtuales Son 12 puntos porcentuales más que en diciembre de 2024, según el último informe de Eco Go. El peso del crédito total supera el 100% del salario. Por + Seguir en







Creció el endeudamiento de las familias argentinas.

El endeudamiento de las familias argentinas con entidades no bancarias creció 12 puntos porcentuales desde diciembre de 2024, pasaron de destinar el 22% de sus ingresos a saldar la deuda con billeteras virtuales a destinar el 34%.

"Al incorporar también el crédito bancario, el peso del crédito asciende al 141% de la masa salarial”, precisó un informe de Eco Go. En tanto, entre cuentapropistas y trabajadores informales, el crédito no bancario representa el 143% de la masa salarial mensual.

La morosidad con billeteras virtuales se ubicó en 22,8%, "más de cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario".

Endeudamiento familias Eco Go Informe de Eco Go sobre el endeudamiento de las familias. Eco Go Esta cifra es consistente con el incremento de los créditos no bancarios, que crecieron en diciembre por segundo mes consecutivo, luego de un freno en septiembre derivado de la toma de ganancias post resultado en la Provincia de Buenos Aires. Además de con las dificultades de las familias para cumplir con sus compromisos.

En la comparación interanual, la expansión se moderó hasta 33,7%, lo que marcó el octavo mes consecutivo de desaceleración respecto del pico de 104% registrado en abril pasado.