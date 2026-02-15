Las familias argentinas destinan el 34% de sus ingresos a pagar deuda con billeteras virtuales

Creció el endeudamiento de las familias argentinas.
El endeudamiento de las familias argentinas con entidades no bancarias creció 12 puntos porcentuales desde diciembre de 2024, pasaron de destinar el 22% de sus ingresos a saldar la deuda con billeteras virtuales a destinar el 34%.
"Al incorporar también el crédito bancario, el peso del crédito asciende al 141% de la masa salarial”, precisó un informe de Eco Go. En tanto, entre cuentapropistas y trabajadores informales, el crédito no bancario representa el 143% de la masa salarial mensual.
La morosidad con billeteras virtuales se ubicó en 22,8%, "más de cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario".
Esta cifra es consistente con el incremento de los créditos no bancarios, que crecieron en diciembre por segundo mes consecutivo, luego de un freno en septiembre derivado de la toma de ganancias post resultado en la Provincia de Buenos Aires. Además de con las dificultades de las familias para cumplir con sus compromisos.
En la comparación interanual, la expansión se moderó hasta 33,7%, lo que marcó el octavo mes consecutivo de desaceleración respecto del pico de 104% registrado en abril pasado.
Un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, sostuvo que las secuelas de menor actividad y endurecimiento de las condiciones monetarias del segundo semestre de 2025 “se reflejan con nitidez en la trepada de los ratios de morosidad crediticia, que llevan a las entidades financieras a acentuar su cautela a la hora de aprobar nuevas operaciones, con la excepción de los préstamos en moneda extranjera”.
Quiénes concentran la mayoría de los créditos otorgados por billeteras virtuales
Solo dos empresas concentran la mitad del mercado: Naranja X, del Grupo Financiero Galicia, abarca el 38,9% y Mercado Pago, de Marcos Galperin, el 13,8%. Un año atrás, sus participaciones eran de 44,6% y 11,8%, respectivamente.