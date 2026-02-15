16 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Las familias argentinas destinan el 34% de sus ingresos a pagar deuda con billeteras virtuales

Son 12 puntos porcentuales más que en diciembre de 2024, según el último informe de Eco Go. El peso del crédito total supera el 100% del salario.

Por
Creció el endeudamiento de las familias argentinas.

Creció el endeudamiento de las familias argentinas.

El endeudamiento de las familias argentinas con entidades no bancarias creció 12 puntos porcentuales desde diciembre de 2024, pasaron de destinar el 22% de sus ingresos a saldar la deuda con billeteras virtuales a destinar el 34%.

Los útiles escolares, una importante erogación para las familias en esta parte del año.
Te puede interesar:

Regreso a clases: cuánto cuesta llenar la mochila en la Ciudad y qué es lo más caro

"Al incorporar también el crédito bancario, el peso del crédito asciende al 141% de la masa salarial”, precisó un informe de Eco Go. En tanto, entre cuentapropistas y trabajadores informales, el crédito no bancario representa el 143% de la masa salarial mensual.

La morosidad con billeteras virtuales se ubicó en 22,8%, "más de cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario".

Endeudamiento familias Eco Go
Informe de Eco Go sobre el endeudamiento de las familias.

Informe de Eco Go sobre el endeudamiento de las familias.

Esta cifra es consistente con el incremento de los créditos no bancarios, que crecieron en diciembre por segundo mes consecutivo, luego de un freno en septiembre derivado de la toma de ganancias post resultado en la Provincia de Buenos Aires. Además de con las dificultades de las familias para cumplir con sus compromisos.

En la comparación interanual, la expansión se moderó hasta 33,7%, lo que marcó el octavo mes consecutivo de desaceleración respecto del pico de 104% registrado en abril pasado.

Un informe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, sostuvo que las secuelas de menor actividad y endurecimiento de las condiciones monetarias del segundo semestre de 2025 “se reflejan con nitidez en la trepada de los ratios de morosidad crediticia, que llevan a las entidades financieras a acentuar su cautela a la hora de aprobar nuevas operaciones, con la excepción de los préstamos en moneda extranjera”.

Quiénes concentran la mayoría de los créditos otorgados por billeteras virtuales

Solo dos empresas concentran la mitad del mercado: Naranja X, del Grupo Financiero Galicia, abarca el 38,9% y Mercado Pago, de Marcos Galperin, el 13,8%. Un año atrás, sus participaciones eran de 44,6% y 11,8%, respectivamente.

Noticias relacionadas

Cuáles son los cambios en el monotributo de ARCA con la reforma laboral.

Como afecta la reforma laboral a los monotributistas de ARCA

Se termina una promoción en supermercados muy especial de Cuenta DNI en febrero 2026

Se termina una promoción en supermercados muy especial de Cuenta DNI en febrero 2026: de cuál se trata

La diferencia entre ambas opciones responde a los incentivos que aplican los bancos para fomentar la operatoria online.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 290.000 pesos a 30 días en febrero 2026

El ajuste mensual se calcula según la inflación informada por el Indec.

ANSES paga $2.486.347 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

La finalización de la moratoria previsional tradicional marcó un punto de quiebre en el sistema jubilatorio argentino.

ANSES: así se adelantan aportes para jubilarse a los 50 y 55 años

El dólar oficial arrastra dos semanas consecutivas a la baja.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de febrero

Rating Cero

La Joaqui y Luck Ra, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi y Wanda Nara.

Lionel Messi, Wanda Nara, La Joaqui y Oriana Sabatini: cómo pasaron San Valentín los famosos

La cantante Cazzu está dando de qué hablar, y esta vez no tiene que ver con su expareja y padre de su hija, Christian Nodal, sino uno de sus bailarines con quien ha sido captada.

¿Relaciones inventadas? Emparejaron a Cazzu con un triángulo amoroso que involucra bailarines

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

últimas noticias

Creció el endeudamiento de las familias argentinas.

Las familias argentinas destinan el 34% de sus ingresos a pagar deuda con billeteras virtuales

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del domingo 15 de febrero de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3348 del domingo 15 de febrero de 2026

Hace 1 hora
Hillary Clinton testificará a fines de febrero ante la Cámara de Representantes.

Hillary Clinton calificó como "aterradoras" las revelaciones sobre la red de Jeffrey Epstein

Hace 1 hora
Ciudad de Buenos Aires.

Tras la lluvia, vuelve el calor: cómo va a estar el tiempo esta semana en la Ciudad de Buenos Aires

Hace 1 hora
Barack Obama confesó que su mayor preocupación era saber ¿dónde están los extraterretres?. 

Inesperada confesión: Barack Obama sorprendió al mundo al afirmar que los extraterrestres existen

Hace 2 horas