Otro choque entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento sube la tensión en Gran Hermano: "A mamá mona..."

La actriz sumó un nuevo encontronazo con el exfutbolista y ya queda más que claro que no se soportan. De la cocina a la habitación, los enojos de la dupla.

En la casa de Gran Hermano, entre el encierro y las personalidades explosivas, es muy fácil enojarse y pelearse, y Andrea del Boca y Brian Sarmiento sumaron un nuevo encontronazo. Esta vez el escenario no fue la cocina, sino la habitación: la actriz no quiere que el exfutbolista duerma en el cuarto de las mujeres cuando se cambia.

"Avisame porque, como te digo, a lo mejor a las chicas no les molesta estar en bolas adelante tuyo; a mí me da un poco de pudor. No por vos, sino por cualquiera. No te lo tomes personal, a eso voy. Me da como pudor", le pidió Andrea a Brian cuando volvió de bañarse y lo encontró en la habitación.

Brian intentó desestimar el pedido al compararlo con el momento en que los participantes entran al baño para usar el inodoro mientras otra persona se está bañando.

"Pero eso siempre lo hacen porque no se ve para entrar a hacer pis. Hoy me estaba bañando y entró Yanina y Pincoya a limpiar vidrio. También he ido a hacer pis mientras se está bañando algún hombre, no le pregunto quién es, pero la voz es de un hombre", le explicó la cantante, pero concluyó: "Para la próxima vez, ya lo sabemos. Gracias".

Brian se despidió con un "está bien" y la dejó sola en la habitación. Andrea miró a la cámara y deslizó, en complicidad con el público: "A mamá mona con bananas verdes, no".

No es la primera vez que el hermanito, que pasó por varios vestuarios de canchas de fútbol, tiene un problema de este estilo. En la primera semana, usuarios de redes sociales pedían su expulsión por desnudarse frente a sus compañeros de cuarto y algunas mujeres sin ningún tipo de pudor.

El cruce entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento por el comino

Andrea y Brian ya se habían cruzado el domingo, cuando la actriz usó comino para condimentar el guiso de la cena y el empresario rompió en llanto en el confesionario porque le había avisado que le causa malestar. "Lo hizo a propósito, fue lo primero que le dije. Me cae mal y lo hizo a propósito", insistió el exjugador de fútbol, con la artista a metros de distancia.

La cocinera le restó importancia al tema y lo atribuyó a la dificultad de adaptación para convivir. "Me parece que hay algunos que no hay adaptación", deslizó ella a metros de Brian.