Mariano Cúneo Libarona explicó su renuncia como ministro de Justicia: "No veo a mi nieto y adelgacé 14 kilos"

El ahora exfuncionario se refirió a su salida del Gobierno y expuso que Javier Milei buscó que continúe en el cargo. "Me llamaron ministros y entendieron mis razones", señaló.

El ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona , expuso que su renuncia al cargo se produjo debido a que pretende "atender" su vida personal y afirmó que el presidente Javier Milei buscó que permanezca en el Gobierno. Además, respaldó la designación del abogado Juan Bautista Mahiques como su reemplazante.

En diálogo con Radio Mitre, Cúneo Libarona marcó su actividad familiar se encontraba limitada cuando era el ministro de Justicia: "Presenté mi renuncia porque creía que mi tiempo estaba. Necesito atender mi vida: fueron dos años de sacrificios y de fines de semana. Tengo que hacer mis cosas, necesito oxigenarme y reconstruirme mentalmente. Hay limitaciones, como ir a la cancha y al dentista. No veo a mi nieto y adelgacé 14 kilos".

En tal sentido, destacó su labor y señaló que Milei pretendía que continúe al frente de la cartera. "Hasta hoy Javier no quería que me vaya, pero creo que ya cumplí el esfuerzo y seguiré apoyando. Me encargaron un montón de tareas. Hice muchas cosas, ya está el camino sembrado. Les tengo muchísimo cariño. Me llamaron ministros y entendieron mis razones", expresó.

En tanto, definió su encuentro en la Quinta de Olivos con el jefe de Estado y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , como "cordial, con afecto y muy amena". En este marco, agregó: "Nos reímos de historias que hemos vivido estos dos años y medio".

También apoyó la elección de Mahiques como su sucesor. "Lo conozco hace muchos años y le tengo afecto. Lo voy a apoyar en todo. Me gusta mucho, tiene experiencia, apoyo judicial y es inteligente. Me encanta. Le va a dar la fuerza que yo tenía en diciembre de 2023 y va a poder lograr los pasos necesarios para terminar el camino. Le dejé informes, memos, pasos y consejos", manifestó.

La renuncia de Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia y la designación de Juan Bautista Mahiques

Mariano Cúneo Libarona renunció este miércoles a su cargo de ministro de Justicia de la Nación y será reemplazado por el abogado Juan Bautista Mahiques. La noticia fue confirmada por el presidente Javier Milei tras una reunión que mantuvo en la mañana del miércoles con el ahora exministro en la Quinta de Olivos.

"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo. El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente", expresó el Presidente.

También dejó su cargo el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien será reemplazado por el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y hombre cercano a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Cuneo Libarona coqueteó con su salida del Gobierno nacional en varias oportunidades. En distintos momentos de tensión interna, y en medio de cuestionamientos por el ritmo de las reformas judiciales, dejó trascender su malestar y evaluó la posibilidad de apartarse. En más de una oportunidad, su entorno hizo saber que analizaba volver de lleno a la actividad privada. Siempre, hasta ahora, Milei logró retenerlo.

Por su parte, Mahiques agradeció a Milei por la confianza brindada para que asumir la responsabilidad y destacó que el liderazgo del Presidente ha sido claro para marcar el camino al sostener que "sin justicia no hay futuro posible".

"Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley", expresó en su cuenta de X.

También le agradeció a la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, por "su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno" y reconoció el trabajo de su antecesor Cuneo Libarona, "quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza".

"La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual", señaló el flamante ministro.

"Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República", completó.