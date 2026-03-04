Atentado a la AMIA: la Fiscalía pidió la captura internacional de la mano derecha de Ali Khamenei

4 de marzo de 2026 Inicio
Además, el titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso, solicitó el procesamiento de diez acusados por el acto terrorista cometido en 1994. Alí Asghar Hejazi, uno de los referentes del régimen islámico y muy cercano al líder recientemente asesinado, fue declarado en rebeldía.

El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, pidió el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados de participar del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina sucedido el 18 de julio de 1994, en el que murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Además, elevó un pedido de captura internacional contra Alí Asghar Hejazi, mano derecha de Ali Khamener, el líder supremo de la República Islámica y que fue asesinado el sábado pasado tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

El Senado de EEUU rechazó una resolución para detener los ataques.
Estados Unidos: el Senado rechazó una resolución para frenar los ataques contra Irán

Según el expediente de la fiscalía, Hejazi era el presidente del Comité Vijeh, un organismo iraní en el que se recogió información sobre la AMIA, se analizó el objetivo y que finalmente propuso realizar el atentado en la mutual judía. Además, una vez aprobado el ataque contra civiles en Argentina, también se encargó de llevar adelante la implementación y la coordinación general del ataque terrorista.

Alí Asghar Hejazi.

Alí Asghar Hejazi.

La vinculación de Hejazi con el atentado en el edificio de la calle Pasteur al 633 fue revelada en diciembre pasada por cuatro disidentes de la República Islámica que declararon como testigos ante el fiscal Basso, en Francia. Estas personas también le aportaron pruebas documentales, por lo que el titular de la UFI AMIA requirió indagar al nuevo imputado, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía. Su solicitud ya se encuentra a disposición del Juzgado Federal N° 6, a cargo de Daniel Rafecas.

Los diez iraníes y libaneses sobre los que se pidió el procesamiento son los mismos sobre los que el juez Rafecas ya había resuelto aplicar el juicio en ausencia. Están prófugos de la Justicia argentina y con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006. Ellos son: Alí Fallahian, antiguo ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, titular de Asuntos Exteriores durante esa época; Mohsen Rezai, excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds y la semana pasada fue designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria.

La lista de eventuales procesados sigue con diplomáticos en Buenos Aires: Hadi Soleimanpour, embajador de Irán; Mohsen Rabbani, consejero cultural; y Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la embajada. La investigación de la UFI AMIA sostiene que estas personas formaron una red de espionaje encubierta bajo cargos oficiales que les permitió recopilar datos para que se lleve adelante el atentado a la AMIA.

La lista de acusados se completa con los miembros Hezbolá, la organización política y con brazo armado del Líbano. El principal es Salman Raouf Salman, quien dirigió las acciones finales en nuestro país después de ingresar clandestinamente a la Argentina para organizar la llegada, el alojamiento y la huida del escuadrón ejecutor, según se desprende del dictamen fiscal. Él habría operado junto a su hermano, Abdallah Salman, responsable de manejar grandes sumas de dólares destinados a financiar actos ilícitos.

Por último, Hussein Mounir Mouzannar, un comerciante libanés asentado en Paraguay, entregó certificados laborales apócrifos para que Salman Raouf Salman obtuviera una ciudadanía ficticia.

Irán nombró como jefe de la Guardia Revolucionaria a un acusado por el atentado a la AMIA

En las últimas horas, Irán designó al general de brigada Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza militar de élite de ese país, según informó la agencia estatal Mehr. Vahidi reemplaza a su predecesor, fallecido en ataques recientes entre Estados Unidos e Israel.

La designación se da en un momento de conflicto en el poder iraní tras la muerte de figuras claves, entre ellas el líder supremo ayatolá Ali Khamenei y altos mandos militares, que dejó vacante el máximo mando de la Guardia Revolucionaria.

Vahidi, de 66 años, es un militar de amplia trayectoria dentro de las estructuras de seguridad del régimen. Ocupó cargos relevantes como comandante de la Fuerza Quds, unidad encargada de operaciones fuera de Irán, y ha sido ministro de Defensa e Interior en diferentes momentos de su carrera.

Ahmad Vahidi

Ahmad Vahidi

Lo que genera controversia es que Vahidi se encuentra prófugo de la Justicia argentina por su presunta participación intelectual en el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en 1994, que dejó 85 muertos y decenas de heridos.

Desde 2007, Interpol mantiene una alerta roja activa contra él a pedido de Argentina, en la que se lo imputa por "homicidio calificado agravado" relacionado con ese ataque. También ha figurado en listas de sanciones internacionales, incluyendo la de Estados Unidos.

La decisión de Teherán de ponerlo al frente de una de sus principales fuerzas militares ha recibido críticas y renueva la tensión entre Argentina e Irán, que mantiene diferencias profundas por el caso AMIA y el reclamo histórico de justicia por las víctimas de aquel atentado.

En este contexto, el jefe de Estado Mayor, Abdorrahim Musaví, y del ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, murieron. De este modo, las víctimas se unen a las del jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohamad Pakpur, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

