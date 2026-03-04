4 de marzo de 2026 Inicio
El Banco Central sumó otra jornada con balance positivo: ya compró más de u$s 2.800 en 2026

La máxima autoridad bancaria nacional compró u$s40 millones y lleva acumulados u$s127 millones en marzo. Las reservas brutas subieron u$s73 millones.

Compra y venta de dólares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene su racha compradora y ya acumuló u$s2.839 millones en 2026. Este miércoles compró u$s40 millones y suma u$s127 millones en lo que va de marzo. De esta forma sigue consolidando el proceso de recomposición de reservas.

El dólar oficial bajó luego del rebote que tuvo el martes, tras un comienzo de mes a la baja.
El dólar en el Banco Nación se estabilizó y cerró en $1.420

Tras la turbulencia en las bolsas de todo el mundo debido a la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, se estabilizó el dólar oficial en torno a los $1.400. Este martes, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que tener la "macroeconomía ordenada" es "el mejor escudo" frente a la guerra en Medio Oriente.

“Afortunadamente en este problemón a nivel mundial estamos en el lado correcto. Desde el día uno el Presidente ha determinado que somos un aliado estratégico de Estados Unidos e Israel. Hace dos años nuestros aliados eran Venezuela e Irán", indicó el funcionario en Córdoba.

“Lamento la situación que está viviendo el mundo, no la deseo, pero en términos geopolíticos me deja más cómodo como ministro estar del lado correcto”, sostuvo el economista.

El pedido del Banco Nación a los ahorristas: "¡Traé tus dólares y hacelos valer!"

En este contexto, el Banco Nación lanzó una publicidad específicamente destinada a los ahorristas que aún no depositaron sus dólares físicos en alguna entidad bancaria y los mantienen "abajo del colchón".

Con críticas a otros bancos y una referencia a la Ley de Inocencia Fiscal que fomenta el uso de dólares no declarados, la entidad presidida por Darío Wasserman pidió: "¡Traé tus dólares al Banco Nación y hacelos valer!".

"Estoy cansado de estos dolores... digo dólares en la espalda", le dice un colchón a otro en el video publicado en X. El corto concluye: "Usá tu colchón para descansar. Nosotros cuidamos tus ahorros. Traelos al Banco Nación".

