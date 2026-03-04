Juicio por YPF: EEUU vuelve a posicionarse a favor de Argentina y participará en una audiencia clave El Departamento de Justicia de Washington solicitó presentarse ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para defender la posición nacional el próximo 16 de abril. Buscan frenar el pedido de desacato y las sanciones económicas que impulsan los fondos buitre contra el país. Por + Seguir en







En la causa YPF el Estado argentino recibió el apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos que se presentrá a la audiencia del 16 de abril. www.base3.net

El Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino a favor de Argentina y participará de forma activa en la audiencia clave por YPF el 16 de abril. La administración de Donald Trump solicitó hablar ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para defender la postura soberana y frenar sanciones económicas reclamadas por los beneficiarios del fallo.

La cartera judicial estadounidense pidió un espacio formal para exponer sus argumentos orales ante el tribunal del Segundo Circuito. Esta medida representa un hecho sin precedentes en el marco de la demanda que el fondo Burford Capital sostiene contra el Estado nacional por la expropiación de la petrolera.

La defensa argentina recibió con optimismo esta señal inusual de apoyo por parte de la potencia norteamericana en el litigio internacional. El Gobierno, mediante la Procuración del Tesoro de la Nación Argentina, solicitó extender el tiempo de las exposiciones para que el representante enviado por Washington cuente con una mayor participación durante la jornada de alegatos judiciales.

El tribunal neoyorquino debe resolver las apelaciones contra el fallo de la jueza Loretta Preska que obliga al país a entregar acciones. La sesión también tratará los pedidos de información sobre comunicaciones privadas de funcionarios actuales, como mails y chats de WhatsApp, y de gestiones anteriores vinculadas a la toma de control de la compañía. Estas peticiones resultan incompatibles con las normas de cortesía internacional, según el Departamento de Justicia del país norteamericano.

Loretta Preska El fallo de la jueza Loreta Preska obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de la resolución. Redes Sociales Esta presentación constituye el segundo gesto de respaldo de la Casa Blanca en pocos días frente a las presiones de los acreedores privados. El apoyo surge tras la oposición oficial de los Estados Unidos a la declaración de desacato que los demandantes pretenden aplicar contra la República Argentina.

El primer guiño de Estados Unidos a la Argentina en la causa YPF A fines de febrero, el Departamento de Justicia presentó un escrito de 29 páginas ante la jueza Loretta Preska donde advirtió sobre posibles conflictos diplomáticos. En el texto recomendaron rechazar las penalidades solicitadas por los fondos acreedores porque estas medidas no se ajustan a la ley de inmunidades soberanas vigente en territorio norteamericano. El documento oficial sostiene que avanzar con sanciones procesales contra un Estado soberano afecta la reciprocidad y los principios de cortesía internacional. La administración estadounidense señaló que los requerimientos de información a funcionarios de alto rango presentan tensiones jurídicas significativas para la política exterior de la Casa Blanca. YPF La administración nacional recibió doble apoyo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en pocos días. Redes Sociales Desde la Procuración del Tesoro de la Nación destacaron que este acompañamiento refleja la consistencia técnica de la estrategia legal argentina. El organismo de Estados Unidos remarcó que el país ya entregó más de 115 mil páginas de documentación oficial para demostrar su voluntad de cumplir con el proceso de prueba.