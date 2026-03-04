IR A
IR A

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

La cantante conversó, mano a mano, con la escritora argentina Mariana Enriquez. En un intercambio en el que profundizaron sobre distintos temas, ambas dieron su punto de vista sobre deseo, binarismo, música y otros temas.

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 

Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 

Captura YouTube: Spotify Latam

La artista española Rosalía pasó por Argentina a fines del 2025 para la promoción de su reciente álbum, titulado Lux. Durante su estadía, la estrella catalana tuvo una charla íntima con la escritora Mariana Enríquez en la que dialogaron sobre el arte y la vida y, en ese contexto, la intérprete de Berghain reveló que lo más valora en un hombre es "que sea gay".

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega
Te puede interesar:

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

Este cruce de talentos unió a dos íconos que actualmente influyen en millones de personas desde el arte. La autora argentina planteó el encuentro a partir del famoso Cuestionario Proust para obtener definiciones concretas, y este método permitió descubrir aspectos muy íntimos de la cantante nacida en Sant Esteve Sesrovires.

En sintonía con su disco, la intérprete reveló que su ocupación preferida es "buscar a Dios o aprender de otros seres humanos", según confesó ante la mirada atenta de Enríquez. La introspección personal y los primeros planos a los rostros de las protagonistas fueron ejes centrales del material compartido por Spotify Latam.

La cantante destacó que su mayor desgracia en la vida sería "perder la voz o perder a mi hermana". Al ser consultada por sus referentes musicales, la joven nombró con mucha admiración a figuras como Camarón de la Isla y Bach, nombres propios que definen la identidad sonora que la artista proyecta siempre.

Embed - Rosalía habló de su mayor miedo y del "hombre ideal" en una entrevista con Mariana Enríquez

El momento más viral ocurrió cuando la joven respondió qué cualidad aprecia más en un hombre. Rosalía contestó sin dudar: "Que sea gay", ante la sorpresa del público presente. Al escucharla, la escritora argentina manifestó, entre risas, su total acuerdo: "Bueno, coincidimos", respondió, y ambas compartieron una mirada de complicidad absoluta. Luego, la española repreguntó: "¿Y en una mujer?", a lo que Mariana respondió: "El humor, hay que reírse de una misma", cerró.

Rosalía y un hito histórico en los Brit Awards con un show de vanguardia

La gala de los Brit Awards 2026 en Manchester tuvo como gran protagonista a Rosalía. La joven obtuvo el premio a Artista Internacional del Año y marcó un hito histórico para la música española: a sus 33 años, logró una distinción que ningún compatriota alcanzó en las ediciones previas de la ceremonia.

Además, como frutilla del postre, la intérprete de Lux ofreció una versión impactante de su tema Berghain con una estética rave. El escenario vibró con la aparición sorpresa de la islandesa Björk, quien despertó la ovación total de los presentes. Esta actuación ratificó el impacto que tiene la catalana previo al inicio de su próxima gira mundial en marzo.

Embed - ROSALÍA - Berghain (Live at The BRIT Awards 2026) ft. Björk

Noticias relacionadas

últimas noticias

Sadesa fue fundada en 1941 por el alemán Walter Leach, abuelo de Marcos Galperín.

Crisis en la industria: la curtiembre de la familia de Marcos Galperín aseguró que no tiene fondos

Hace 14 minutos
play
Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados dentro de la casa de GH.

Otro choque entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento sube la tensión en Gran Hermano: "A mamá mona..."

Hace 23 minutos
A partir del sábado regirá un nuevo aumento en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste. 

Nuevo golpe al bolsillo: aumentan los peajes en Panamericana y Acceso Oeste

Hace 27 minutos
El Senado de EEUU rechazó una resolución para detener los ataques.

Estados Unidos: el Senado rechazó una resolución para frenar los ataques contra Irán

Hace 30 minutos
El Ruso Ascacibar metió su primer gol en Boca, gracias a un rebote en Canale.

Boca no perdona y ya le gana 2-0 a Lanús en el Sur por el Torneo Apertura 2026

Hace 36 minutos