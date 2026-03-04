Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay" La cantante conversó, mano a mano, con la escritora argentina Mariana Enriquez. En un intercambio en el que profundizaron sobre distintos temas, ambas dieron su punto de vista sobre deseo, binarismo, música y otros temas. + Seguir en







Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. Captura YouTube: Spotify Latam

La artista española Rosalía pasó por Argentina a fines del 2025 para la promoción de su reciente álbum, titulado Lux. Durante su estadía, la estrella catalana tuvo una charla íntima con la escritora Mariana Enríquez en la que dialogaron sobre el arte y la vida y, en ese contexto, la intérprete de Berghain reveló que lo más valora en un hombre es "que sea gay".

Este cruce de talentos unió a dos íconos que actualmente influyen en millones de personas desde el arte. La autora argentina planteó el encuentro a partir del famoso Cuestionario Proust para obtener definiciones concretas, y este método permitió descubrir aspectos muy íntimos de la cantante nacida en Sant Esteve Sesrovires.

En sintonía con su disco, la intérprete reveló que su ocupación preferida es "buscar a Dios o aprender de otros seres humanos", según confesó ante la mirada atenta de Enríquez. La introspección personal y los primeros planos a los rostros de las protagonistas fueron ejes centrales del material compartido por Spotify Latam.

La cantante destacó que su mayor desgracia en la vida sería "perder la voz o perder a mi hermana". Al ser consultada por sus referentes musicales, la joven nombró con mucha admiración a figuras como Camarón de la Isla y Bach, nombres propios que definen la identidad sonora que la artista proyecta siempre.

Embed - Rosalía habló de su mayor miedo y del "hombre ideal" en una entrevista con Mariana Enríquez El momento más viral ocurrió cuando la joven respondió qué cualidad aprecia más en un hombre. Rosalía contestó sin dudar: "Que sea gay", ante la sorpresa del público presente. Al escucharla, la escritora argentina manifestó, entre risas, su total acuerdo: "Bueno, coincidimos", respondió, y ambas compartieron una mirada de complicidad absoluta. Luego, la española repreguntó: "¿Y en una mujer?", a lo que Mariana respondió: "El humor, hay que reírse de una misma", cerró.

Rosalía y un hito histórico en los Brit Awards con un show de vanguardia La gala de los Brit Awards 2026 en Manchester tuvo como gran protagonista a Rosalía. La joven obtuvo el premio a Artista Internacional del Año y marcó un hito histórico para la música española: a sus 33 años, logró una distinción que ningún compatriota alcanzó en las ediciones previas de la ceremonia. Además, como frutilla del postre, la intérprete de Lux ofreció una versión impactante de su tema Berghain con una estética rave. El escenario vibró con la aparición sorpresa de la islandesa Björk, quien despertó la ovación total de los presentes. Esta actuación ratificó el impacto que tiene la catalana previo al inicio de su próxima gira mundial en marzo. Embed - ROSALÍA - Berghain (Live at The BRIT Awards 2026) ft. Björk