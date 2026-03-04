Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..." Santiago del Moro dio detalles sobre el siniestro del campeón del reality de Telefe que generó preocupación entre sus seguidores. + Seguir en







Una de las versiones indica que el auto volcó y se lo llevaron en ambulancia a un hospital para su observación. Redes sociales

El último ganador de Gran Hermano, Santiago "Tato" Algorta, tuvo un grave accidente de tránsito con su auto: "El vehículo sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien”, revelaron.

La noticia fue confirmada este martes por el conductor del reality de Telefe, Santiago del Moro, quien detalló los detalles del siniestro ocurrido en Uruguay. El mediático dijo que la producción del ciclo logró contactarse con el campeón del juego.

"No le pasó nada (...) El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos”, y llevó tranquilidad a sus seguidores.

Embed TATO ALGORTA SUFRIÓ UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN URUGUAY: EL MENSAJE DEL EX GRAN HERMANO



En las últimas horas, la noticia de un accidente que involucró a Santiago "Tato" Algorta en Uruguay recorrió rápidamente las plataformas digitales, generando preocupación entre sus seguidores… pic.twitter.com/OIDUybtpdl — Telefe Noticias (@telefenoticias) March 4, 2026 Además, el panelista de LAM Pepe Ochoa dio detalles a través de sus redes: “Dobló en una curva que estaba poco señalizada y no había luz”, explicó y agregó: "Llegó la ambulancia, lo trasladaron y está fuera de peligro”.

En el mismo posteo, aclaró que "terminó volcando con su auto, por suerte tenía el cinturón de seguridad puesto y también los airbags que le funcionaban".