Un ganador de Gran Hermano tuvo un grave accidente en Uruguay: "No había luz..."

El último ganador de Gran Hermano, Santiago "Tato" Algorta, tuvo un grave accidente de tránsito con su auto: "El vehículo sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien”, revelaron.
Santiago del Moro dio detalles sobre el siniestro del campeón del reality de Telefe que generó preocupación entre sus seguidores.
El último ganador de Gran Hermano, Santiago "Tato" Algorta, tuvo un grave accidente de tránsito con su auto: "El vehículo sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien”, revelaron.
La noticia fue confirmada este martes por el conductor del reality de Telefe, Santiago del Moro, quien detalló los detalles del siniestro ocurrido en Uruguay. El mediático dijo que la producción del ciclo logró contactarse con el campeón del juego.
"No le pasó nada (...) El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos”, y llevó tranquilidad a sus seguidores.
Además, el panelista de LAM Pepe Ochoa dio detalles a través de sus redes: “Dobló en una curva que estaba poco señalizada y no había luz”, explicó y agregó: "Llegó la ambulancia, lo trasladaron y está fuera de peligro”.
En el mismo posteo, aclaró que "terminó volcando con su auto, por suerte tenía el cinturón de seguridad puesto y también los airbags que le funcionaban".
Por su parte, la periodista Laura Ubfal aclaró que no fue un vuelco sino que se trató de un choque fuerte pero que Tato "en ningún momento fue hospitalizado".
Santiago "Tato" Algorta se consagró ganador de la edición 2024/25 de Gran Hermano. El uruguayo se impuso en el reality de Telefe, imponiéndose en la final con el 62,8% de los votos contra Ulises Apóstolo. Tiene 29 años, y tras 204 días de encierro, se llevó más de 84 millones de pesos, una moto y una casa prefabricada.