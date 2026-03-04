5 de marzo de 2026 Inicio
La producción automotriz cayó 30,1% interanual en febrero y encadena siete meses de retroceso

En un escenario condicionado por el freno operativo en terminales clave, una mayor apertura de importaciones y un mercado externo que no logra traccionar, el sector fabricó 29.632 unidades durante el segundo mes del año.

La industria automotriz registró en febrero una contracción interanual del 30,1% en su nivel de actividad, según informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA). Con la producción de 29.632 vehículos, el sector acumuló su séptimo mes consecutivo de caída en un escenario condicionado por el freno operativo en terminales clave, una mayor apertura de importaciones y un mercado externo que no logra traccionar.

La UIA publicó un informe con los número rojos del sector en producción y empleo, justo cuando sus referentes fueron señalados por el presidente Javier Milei. 
El desempeño del mes estuvo marcado por las paradas programadas de Stellantis en El Palomar y de Renault en Córdoba. La primera detuvo parcialmente la fabricación de modelos como Peugeot 208 y 2008 entre el 18 y el 27 de febrero para adecuar su dinámica a las condiciones del mercado. Pese a la caída interanual, la actividad general mostró una mejora estacional del 41,1% respecto de enero, mes de nula o baja actividad por vacaciones.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, pidió cautela al analizar las cifras debido a la estacionalidad del sector. El directivo señaló que "para realizar proyecciones y un análisis más preciso respecto del comportamiento esperado del año es necesario aguardar el desarrollo del primer trimestre", remarcando que los datos actuales todavía reflejan la incidencia de las paradas habituales de inicio de año.

Desde la entidad destacaron la necesidad de profundizar reformas estructurales para ganar competitividad. Pérez Graziano enfatizó la importancia de avanzar en cambios fiscales y regulatorios, celebrando la quita de gravámenes: "La reciente eliminación definitiva del impuesto interno integrada en la reforma laboral, confirma el camino de la transformación para impulsar el crecimiento y la sustentabilidad de la industria".

En cuanto al comercio exterior, las exportaciones de febrero sumaron 15.991 unidades, lo que representa un retroceso del 28,9% comparado con el mismo mes de 2025. Los envíos al exterior, que explicaron el 54% de la producción mensual, mostraron sin embargo un salto del 63,9% frente a enero, evidenciando una recuperación del flujo logístico tras el receso estival.

El balance del primer bimestre de 2026 cierra con signo negativo en todos sus indicadores. La producción acumulada de 50.630 vehículos cayó un 30,1% interanual, mientras que las exportaciones retrocedieron un 23,4% y las ventas a concesionarios disminuyeron un 11,4% en el mismo período, consolidando un inicio de año desafiante para la cadena de valor automotriz.

