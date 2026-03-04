IR A
IR A

Catherine Fulop compartió un video inédito sobre el nacimiento de su nieta Gia

La actriz venezolana compartió un tierno registro audiovisual sobre la llegada de la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Roma. El material muestra la intimidad de la familia, desde las horas previas hasta el momento del parto.

Catherine Fulop

Catherine Fulop, Oriana y Ova Sabatini juntos, horas antes del nacimiento de Gia. 

Instagram: @fulopcatherine

Catherine Fulop utilizó su perfil oficial de Instagram para publicar los minutos previos al esperado nacimiento de su primera nieta, Gia. La venezolana mostró imágenes íntimas del proceso que atravesó Oriana Sabatini en Italia junto a toda la familia y algunas amigas, hasta el momento del parto en el Hospital Gemelli.

Luciano Castro tiene decidido retomar las grabaciones de una serie de Sebastián Ortega
Te puede interesar:

¿Nueva vida? Le dieron el alta a Luciano Castro, pero deberá continuar su rehabilitación

"Fuimos a la cancha como personas normales. Salimos rumbo al sanatorio como protagonistas de reality. Contracciones en el entretiempo. Googleando: '¿Cada cuánto son normales?'", recordó Fulop en su posteo emotivo. La cronología coincidió con el enfrentamiento entre la Roma y la Juventus, que tuvo a Paulo Dybala como protagonista.

La exmodelo describió el traslado al centro de salud como una caminata dramática cargada de nerviosismo y mucha ansiedad acumulada. "Mate en mano, porque argentinos nivel experto. Campamento en sillones, versión supervivencia. Risas, nervios, ojeras. Todos tirados como si hubiéramos corrido la maratón. Y después apareció Gia", relató.

Embed

La flamante abuela también dedicó palabras de admiración, tanto para su hija mayor, por la fortaleza que demostró durante el parto natural, como para su yerno. "Qué orgullo ver a Oriana tan fuerte. Qué emoción ver a Paulo tan presente. Y qué bendición ser familia y estar ahí, acompañando el milagro. La luna sabía qué hacía", concluyó.

La llegada de Gia Dybala Sabatini

Oriana Sabatini y Paulo Dybala presentaron formalmente a la pequeña a través de una tierna publicación conjunta en sus redes sociales. "Un aplauso pa' mami y papi", con referencia a una canción de Bad Bunny, escribieron los jóvenes padres junto a una fotografía que muestra el rostro de la bebé. El posteo recibió miles de felicitaciones, entre ellas, figuras del espectáculo.

Personalidades como Marley, Wanda Nara y Jimena Barón expresaron su inmensa alegría ante la noticia y la celebraron con tiernos mensajes para los padres primerizos en Instagram. Los seguidores de la pareja también celebraron la llegada de la nueva integrante de la familia con mensajes de afecto.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

play
Mariana Enriquez y Rosalía en una entrevista distinta. 

Rosalía confirmó cuál es la cualidad que más valora en un hombre: "Que sea gay"

Hace 9 minutos
Sadesa fue fundada en 1941 por el alemán Walter Leach, abuelo de Marcos Galperín.

Crisis en la industria: la curtiembre de la familia de Marcos Galperín aseguró que no tiene fondos

Hace 23 minutos
play
Andrea del Boca y Brian Sarmiento, enfrentados dentro de la casa de GH.

Otro choque entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento sube la tensión en Gran Hermano: "A mamá mona..."

Hace 32 minutos
A partir del sábado regirá un nuevo aumento en los peajes de Panamericana y Acceso Oeste. 

Nuevo golpe al bolsillo: aumentan los peajes en Panamericana y Acceso Oeste

Hace 36 minutos
El Senado de EEUU rechazó una resolución para detener los ataques.

Estados Unidos: el Senado rechazó una resolución para frenar los ataques contra Irán

Hace 39 minutos