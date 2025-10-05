El crédito de $50 millones al que pueden acceder beneficiarios de ANSES Jubilados, pensionados y titulares de asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden solicitar préstamos personales de entidades bancarias. Por







Los préstamos alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de AUH y SUAF sin necesidad de historial crediticio. Freepik

Algunos de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen la posibilidad de acceder a un crédito personal de hasta $50.000.000. Se trata de una línea vigente en el Banco Nación, con acreditación rápida, cuotas fijas y requisitos mínimos que apuntan a facilitar el acceso al financiamiento.

Jubilados ANSES.png El Banco Nación otorga hasta $50 millones, mientras que el Banco Provincia ofrece hasta $2,5 millones. Freepik

Qué beneficiarios de ANSES pueden acceder al crédito de hasta $50 millones Los créditos están destinados a jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que perciban sus haberes a través del Banco Nación. No se exige contar con historial crediticio previo ni presentar garantías adicionales, lo que amplía las posibilidades de inclusión financiera.

Los préstamos parten desde $100.000 y pueden alcanzar el tope de $50 millones, con plazos de devolución de hasta 72 meses. Las cuotas se descuentan de forma automática de los haberes, lo que simplifica el proceso y otorga previsibilidad en el pago.

Cómo acceder al crédito de $50 millones El trámite puede hacerse de manera online a través del home banking o en las páginas oficiales de los bancos, utilizando los simuladores digitales para calcular monto, plazo y cuota. También se encuentra habilitada la gestión presencial en sucursales. El dinero suele acreditarse en un plazo de 24 a 48 horas tras la aprobación.

Pensiones ANSES 2 Las gestiones pueden realizarse online o en sucursales, con acreditación rápida en 24 a 48 horas. Freepik Los fondos pueden destinarse libremente: desde gastos cotidianos hasta proyectos personales, mejoras en la vivienda o atención de emergencias médicas. Al ofrecer cuotas fijas y plazos flexibles, estos préstamos se consolidan como una alternativa relevante frente a la alta demanda de financiamiento inmediato.