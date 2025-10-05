Los 6 requisitos claves para acceder a la AUH de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló las condiciones vigentes para cobrar la Asignación Universal por Hijo, junto con los montos y el calendario de acreditaciones.

La AUH está destinada a familias con hijos menores de edad que cumplan requisitos básicos de residencia, ingresos y documentación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los seis requisitos principales que deberán cumplir las familias para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en octubre de 2025 . Además de la actualización del 1,88% que fijó el haber en $117.252 por cada hijo , el organismo precisó qué grupos quedarán excluidos del beneficio si no cumplen con la normativa.

AUH de ANSES: quiénes quedan excluidos del beneficio en octubre 2025

El monto por hijo en octubre es de $117.252, aunque se paga en dos tramos con la libreta como condición.

El programa está dirigido a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años , siempre que sean solteros . En los casos de discapacidad, no rige límite de edad. Para extranjeros, se exige una residencia legal mínima de dos años .

Quedan fuera del beneficio quienes trabajen en relación de dependencia , sean monotributistas (salvo social y de casas particulares) o perciban ingresos familiares superiores a dos salarios mínimos .

Los seis requisitos confirmados para octubre son:

Ser argentino o tener residencia legal mínima de dos años.

Presentar DNI del titular y de los hijos .

Los hijos deben ser menores de 18 años y solteros (sin límite si tienen discapacidad).

Acreditar situación laboral : desocupado, trabajador informal, de casas particulares o monotributista social.

Completar y presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad.

No superar el tope de ingresos de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles por grupo familiar.

El 20% del beneficio mensual se retiene hasta la entrega de la Libreta AUH, documento indispensable para acceder al total acumulado.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

Con el incremento de octubre, la AUH quedó fijada en $117.252 por cada hijo. De ese monto, las familias reciben en forma directa $93.801,60, mientras que los restantes $23.450,40 se acreditan una vez presentada la libreta. En los casos de AUH por discapacidad, el monto se elevó a $381.791, de los cuales $305.432,80 se perciben mensualmente y el 20% se cobra al presentar la documentación correspondiente.

Madre hijo AUH 3 El calendario de pagos se extiende del 8 al 21 de octubre, según la terminación del DNI. Freepik

AUH de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

Las fechas de acreditación, según la terminación del DNI, son: