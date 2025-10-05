Los 6 requisitos claves para acceder a la AUH de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los seis requisitos principales que deberán cumplir las familias para acceder a la Asignación Universal por Hijo(AUH) en octubre de 2025. Además de la actualización del 1,88% que fijó el haber en $117.252 por cada hijo, el organismo precisó qué grupos quedarán excluidos del beneficio si no cumplen con la normativa.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES
El programa está dirigido a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años, siempre que sean solteros. En los casos de discapacidad, no rige límite de edad. Para extranjeros, se exige una residencia legal mínima de dos años.
Quedan fuera del beneficio quienes trabajen en relación de dependencia, sean monotributistas (salvo social y de casas particulares) o perciban ingresos familiares superiores a dos salarios mínimos.
Requisitos de la AUH de ANSES
Los seis requisitos confirmados para octubre son:
-
Ser argentino o tener residencia legal mínima de dos años.
-
Presentar DNI del titular y de los hijos.
-
Los hijos deben ser menores de 18 años y solteros (sin límite si tienen discapacidad).
-
Acreditar situación laboral: desocupado, trabajador informal, de casas particulares o monotributista social.
-
Completar y presentar la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad.
-
No superar el tope de ingresos de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles por grupo familiar.
El 20% del beneficio mensual se retiene hasta la entrega de la Libreta AUH, documento indispensable para acceder al total acumulado.
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
Con el incremento de octubre, la AUH quedó fijada en $117.252 por cada hijo. De ese monto, las familias reciben en forma directa $93.801,60, mientras que los restantes $23.450,40 se acreditan una vez presentada la libreta. En los casos de AUH por discapacidad, el monto se elevó a $381.791, de los cuales $305.432,80 se perciben mensualmente y el 20% se cobra al presentar la documentación correspondiente.
Madre hijo AUH 3
El calendario de pagos se extiende del 8 al 21 de octubre, según la terminación del DNI.
Freepik
AUH de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025
Las fechas de acreditación, según la terminación del DNI, son:
-
DNI terminados en 0: 8 de octubre.
-
DNI terminados en 1: 9 de octubre.
-
DNI terminados en 2: 10 de octubre.
-
DNI terminados en 3: 13 de octubre.
-
DNI terminados en 4: 14 de octubre.
-
DNI terminados en 5: 15 de octubre.
-
DNI terminados en 6: 16 de octubre.
-
DNI terminados en 7: 17 de octubre.
-
DNI terminados en 8: 20 de octubre.
-
DNI terminados en 9: 21 de octubre.