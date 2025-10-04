Última hora ANSES: por qué el 8 de octubre 2025 es una fecha clave

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya conocen sus fechas de cobro de octubre. En ese sentido, el día miércoles 8 es un día clave ya que es cuando comienza el calendario de pagos. Este mes, las prestaciones tendrán un aumento del 1,87% en base al índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en agosto.