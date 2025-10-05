5 de octubre de 2025 Inicio
Feroz incendio en una terminal de colectivos de La Matanza

El fuego se desató en un playón de la empresa La Cabaña, ubicada en Polledo y Marconi, en la localidad de Rafael Castillo. Habría afectado a varias unidades de la línea 172.

El fuego afectó a varias unidades de la empresa La Cabaña.

Un feroz incendio se desató este domingo por la madrugada en la terminal de la empresa de colectivos La Cabaña S.A., en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, y afectó a varios vehículos antes de ser controlado por los bomberos, aunque no dejó personas heridas.

El fuego se inició en el playón ubicado en el cruce de Polledo y Marconi. Aunque se desconocen las causas del siniestro, vecinos de La Matanza relataron en redes sociales que escucharon explosiones y luego vieron una densa columna de humo negro.

La Cabaña S.A. opera siete líneas que unen la zona oeste del Gran Buenos Aires con el barrio porteño de Liniers, además de recorrer zonas de Morón, La Matanza y Tres de Febrero. En este caso, las unidades afectadas pertenecerían a la línea 172.

Los bomberos pudieron controlar las llamas y, aunque aún no se hizo una evaluación completa de los daños, al menos cuatro colectivos habrían sido consumidos por el fuego. Se espera que el recuento total se conozca en las próximas horas, según informó El Nacional de Matanza.

