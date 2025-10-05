5 de octubre de 2025 Inicio
AUH de ANSES: por qué el 21 de octubre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos y los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo correspondientes a este mes.

El calendario de pagos de la AUH de ANSES finaliza el 21 de octubre para DNI terminados en 9.

El calendario de pagos de la AUH de ANSES finaliza el 21 de octubre para DNI terminados en 9.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en octubre un aumento del 1,88%, pero la noticia principal es que el calendario de pagos de esta prestación concluye el martes 21 de, cuando cobrarán los titulares con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 9.

Algunos grupos quedan excluidos de la AUH si no cumplen requisitos laborales, de ingresos o residencia.
AUH de ANSES: quiénes quedan excluidos del beneficio en octubre 2025

La AUH alcanza a familias con hijos menores de 18 años que no perciben otra asignación.

La AUH alcanza a familias con hijos menores de 18 años que no perciben otra asignación.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años, siempre que no perciban otra asignación familiar ni superen los topes de ingresos fijados por ANSES. También incluye a madres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

El beneficio se abona mensualmente y se complementa con refuerzos alimentarios, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que buscan garantizar la nutrición de los niños en los hogares más vulnerables.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

De acuerdo con la Resolución 318/2025, la AUH por hijo quedó en $117.252. Sin embargo, ANSES abona de manera directa el 80% ($93.801,60), mientras que el 20% restante ($23.450,40) se acumula y se liquida en 2026 tras la presentación de la Libreta AUH, que certifica escolaridad, controles de salud y vacunación.

En el caso de hijos con discapacidad, el valor asciende a $381.791, con un pago directo de $305.432,80 y una retención de $76.358,20. Para quienes residen en zonas desfavorables de la Patagonia, la asignación sube a $152.428 por hijo y a $496.329 por hijo con discapacidad, con el mismo esquema de retención del 20%.

En octubre, la prestación se actualiza un 1,88% y llega a $117.252 por hijo.

En octubre, la prestación se actualiza un 1,88% y llega a $117.252 por hijo.

AUH de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El cronograma de pagos publicado por ANSES establece estas fechas según la terminación del DNI:

  • Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0.

  • Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 1 y 2.

  • Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 3.

  • Martes 14 de octubre: DNI terminados en 4.

  • Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 5.

  • Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 6.

  • Viernes 17 de octubre: DNI terminados en 7.

  • Lunes 20 de octubre: DNI terminados en 8.

  • Martes 21 de octubre: DNI terminados en 9.

