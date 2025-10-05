AUH de ANSES: por qué el 21 de octubre es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el calendario de pagos y los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo correspondientes a este mes. Por







El calendario de pagos de la AUH de ANSES finaliza el 21 de octubre para DNI terminados en 9. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en octubre un aumento del 1,88%, pero la noticia principal es que el calendario de pagos de esta prestación concluye el martes 21 de, cuando cobrarán los titulares con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminados en 9.

AUH 1 ANSES.png La AUH alcanza a familias con hijos menores de 18 años que no perciben otra asignación. Freepik

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años, siempre que no perciban otra asignación familiar ni superen los topes de ingresos fijados por ANSES. También incluye a madres embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

El beneficio se abona mensualmente y se complementa con refuerzos alimentarios, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que buscan garantizar la nutrición de los niños en los hogares más vulnerables.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025 De acuerdo con la Resolución 318/2025, la AUH por hijo quedó en $117.252. Sin embargo, ANSES abona de manera directa el 80% ($93.801,60), mientras que el 20% restante ($23.450,40) se acumula y se liquida en 2026 tras la presentación de la Libreta AUH, que certifica escolaridad, controles de salud y vacunación.