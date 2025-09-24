24 de septiembre de 2025 Inicio
Beneficiarios de ANSES pueden acceder a un crédito de $10 millones sin ir al banco

Titulares de distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden solicitar un préstamo de una entidad bancaria.

Beneficiarios de ANSES pueden acceder a créditos del Banco Nación.

Beneficiarios de ANSES pueden acceder a créditos del Banco Nación.

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que cumplen con determinados requisitos, pueden acceder a un crédito del Banco de la Nación Argentina. En ese sentido, los jubilados pueden solicitar montos que van desde los $100.000 hasta los $50.000.000, según el perfil de cada solicitante.

Anses explicó que un grupo de beneficiarios puede cobrar más de $500.000.
ANSES: quiénes pueden acceder a más de $500.000 en octubre 2025

Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

ANSES: quiénes pueden acceder a los créditos

Los préstamos del Banco Nación lo pueden solicitar los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados que cobren haberes a través de ANSES.
  • Beneficiarios que perciban su jubilación en el BNA u otras entidades bancarias.
  • Personas que no superen el límite del 35% de afectación de ingresos en las cuotas.
  • No se exige historial crediticio previo ni requisitos adicionales complejos, lo que facilita el acceso a este financiamiento.

Cuánto se puede pedir en los créditos del Banco Nación

Esta línea de préstamo ofrece:

  • Monto mínimo: $100.000.
  • Monto máximo: $50.000.000, sujeto a capacidad de pago.
  • Financiación: hasta 72 meses (6 años).
  • Amortización: sistema francés, con cuotas mensuales consecutivas.

La cuota del préstamo se descuenta directamente del recibo de jubilación mediante el código de descuento de ANSES.

Cómo solicitar estos préstamos

El trámite se realiza en el Banco Nación, de manera presencial o a través de sus canales digitales, a través de los siguientes pasos:

  • Definir el monto y el plazo del crédito.
  • Autorizar el descuento automático de las cuotas desde la caja de ahorro o el haber jubilatorio.
  • Firmar la solicitud y acreditar identidad.
  • Las cuotas se descuentan de manera automática, evitando retrasos en los pagos y sin necesidad de gestiones mensuales adicionales.
