Beneficiarios de ANSES pueden acceder a un crédito de $10 millones sin ir al banco

Titulares de distintas prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden solicitar un préstamo de una entidad bancaria.

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que cumplen con determinados requisitos, pueden acceder a un crédito del Banco de la Nación Argentina . En ese sentido, los jubilados pueden solicitar montos que van desde los $100.000 hasta los $50.000.000 , según el perfil de cada solicitante.

ANSES: quiénes pueden acceder a más de $500.000 en octubre 2025

Esta medida tiene como objetivo principal compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Los préstamos del Banco Nación lo pueden solicitar los siguientes grupos:

Monto mínimo: $100.000.

Monto máximo: $50.000.000, sujeto a capacidad de pago.

Financiación: hasta 72 meses (6 años).

Amortización: sistema francés, con cuotas mensuales consecutivas.

La cuota del préstamo se descuenta directamente del recibo de jubilación mediante el código de descuento de ANSES.

Cómo solicitar estos préstamos

El trámite se realiza en el Banco Nación, de manera presencial o a través de sus canales digitales, a través de los siguientes pasos: