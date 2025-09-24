Beneficiarios de ANSES pueden acceder a un crédito de $10 millones sin ir al banco

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que cumplen con determinados requisitos, pueden acceder a un crédito del Banco de la Nación Argentina. En ese sentido, los jubilados pueden solicitar montos que van desde los $100.000 hasta los $50.000.000, según el perfil de cada solicitante.
ANSES: quiénes pueden acceder a los créditos
Los préstamos del Banco Nación lo pueden solicitar los siguientes grupos:
Cuánto se puede pedir en los créditos del Banco Nación
Esta línea de préstamo ofrece:
- Monto mínimo: $100.000.
- Monto máximo: $50.000.000, sujeto a capacidad de pago.
- Financiación: hasta 72 meses (6 años).
- Amortización: sistema francés, con cuotas mensuales consecutivas.
La cuota del préstamo se descuenta directamente del recibo de jubilación mediante el código de descuento de ANSES.
Cómo solicitar estos préstamos
El trámite se realiza en el Banco Nación, de manera presencial o a través de sus canales digitales, a través de los siguientes pasos:
- Definir el monto y el plazo del crédito.
- Autorizar el descuento automático de las cuotas desde la caja de ahorro o el haber jubilatorio.
- Firmar la solicitud y acreditar identidad.
- Las cuotas se descuentan de manera automática, evitando retrasos en los pagos y sin necesidad de gestiones mensuales adicionales.