Atención ANSES: quiénes son los primeros 4 grupos en cobrar en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió las fechas de cobro de octubre de todas las prestaciones. En ese sentido, los primeros cuatro grupos en recibir sus haberes son los jubilados de la mínima, los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo, y de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. El cronograma de pagos se organiza en base a la terminación del DNI de los beneficiarios.