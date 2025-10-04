El cambio de última hora de las Becas Progresar de ANSES que beneficia a varias personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló las modificaciones en el programa. Todos los detalles.

El monto base es de $35.000 con adicionales de hasta $66.000 según inscripción.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un ajuste de último momento en las Becas Progresar de octubre 2025 . Los beneficiarios de la primera convocatoria recibirán dos cuotas estímulo , mientras que quienes fueron adjudicados en la segunda convocatoria accederán a una cuota adicional . El cambio, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, busca reforzar la permanencia en el sistema educativo de jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Última hora ANSES: por qué el 8 de octubre 2025 es una fecha clave

Los titulares de la primera convocatoria percibirán dos cuotas estímulo en octubre.

El anuncio establece un esquema diferenciado según la convocatoria: dos cuotas estímulo para quienes fueron adjudicados en la primera etapa y una cuota para los seleccionados en la segunda . El objetivo de la medida es garantizar mayor acompañamiento académico y económico a estudiantes que ya forman parte del programa, incentivando la continuidad en los estudios.

El programa se encuentra abierto a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos dependen del nivel educativo elegido.

Para esta categoría se exige tener entre 16 y 24 años , pertenecer a familias con ingresos menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, acreditar vacunación completa y ser alumno regular.

Nivel superior

Incluye ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados hasta los 30 años. En el caso de la carrera de enfermería no existe límite de edad, lo que amplía el acceso a un área clave de formación profesional.

Progresar Trabajo

Admite postulantes de 18 a 24 años, y hasta los 40 años en personas sin empleo formal registrado, siempre que cumplan con la residencia y la documentación requerida.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

El monto base se mantiene en $35.000, aunque los estudiantes perciben en principio el 80% ($28.000) y el 20% restante se libera una vez acreditada la regularidad académica.

Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000.

Nivel superior: $28.000 en el primer año y $35.000 desde el segundo.

Becas progresar ANSES Los requisitos de edad, ingresos y escolaridad varían según el nivel educativo. ANSES

Quienes cumplieron con todos los requisitos académicos en 2024 recibirán el 20% retenido. Además, los inscriptos en marzo de 2025 obtendrán un adicional de $66.000, mientras que los registrados en septiembre cobrarán $42.000 extra junto con su haber mensual.