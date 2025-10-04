El cambio de última hora de las Becas Progresar de ANSES que beneficia a varias personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un ajuste de último momento en las Becas Progresar de octubre 2025. Los beneficiarios de la primera convocatoria recibirán dos cuotas estímulo, mientras que quienes fueron adjudicados en la segunda convocatoria accederán a una cuota adicional. El cambio, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, busca reforzar la permanencia en el sistema educativo de jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Cuál es el cambio que anunció ANSES sobre las Becas Progresar de ANSES
El anuncio establece un esquema diferenciado según la convocatoria: dos cuotas estímulo para quienes fueron adjudicados en la primera etapa y una cuota para los seleccionados en la segunda. El objetivo de la medida es garantizar mayor acompañamiento académico y económico a estudiantes que ya forman parte del programa, incentivando la continuidad en los estudios.
Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES
El programa se encuentra abierto a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos dependen del nivel educativo elegido.
Nivel obligatorio
Para esta categoría se exige tener entre 16 y 24 años, pertenecer a familias con ingresos menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, acreditar vacunación completa y ser alumno regular.
Nivel superior
Incluye ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados hasta los 30 años. En el caso de la carrera de enfermería no existe límite de edad, lo que amplía el acceso a un área clave de formación profesional.
Progresar Trabajo
Admite postulantes de 18 a 24 años, y hasta los 40 años en personas sin empleo formal registrado, siempre que cumplan con la residencia y la documentación requerida.
Monto de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025
El monto base se mantiene en $35.000, aunque los estudiantes perciben en principio el 80% ($28.000) y el 20% restante se libera una vez acreditada la regularidad académica.
Quienes cumplieron con todos los requisitos académicos en 2024 recibirán el 20% retenido. Además, los inscriptos en marzo de 2025 obtendrán un adicional de $66.000, mientras que los registrados en septiembre cobrarán $42.000 extra junto con su haber mensual.