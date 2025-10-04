4 de octubre de 2025 Inicio
El cambio de última hora de las Becas Progresar de ANSES que beneficia a varias personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló las modificaciones en el programa. Todos los detalles.

El monto base es de $35.000 con adicionales de hasta $66.000 según inscripción.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció un ajuste de último momento en las Becas Progresar de octubre 2025. Los beneficiarios de la primera convocatoria recibirán dos cuotas estímulo, mientras que quienes fueron adjudicados en la segunda convocatoria accederán a una cuota adicional. El cambio, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, busca reforzar la permanencia en el sistema educativo de jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Becas Progresar ANSES
Los titulares de la primera convocatoria percibirán dos cuotas estímulo en octubre.

Cuál es el cambio que anunció ANSES sobre las Becas Progresar de ANSES

El anuncio establece un esquema diferenciado según la convocatoria: dos cuotas estímulo para quienes fueron adjudicados en la primera etapa y una cuota para los seleccionados en la segunda. El objetivo de la medida es garantizar mayor acompañamiento académico y económico a estudiantes que ya forman parte del programa, incentivando la continuidad en los estudios.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES

El programa se encuentra abierto a jóvenes argentinos o con residencia legal mínima de dos años en el país. Los requisitos dependen del nivel educativo elegido.

Nivel obligatorio

Para esta categoría se exige tener entre 16 y 24 años, pertenecer a familias con ingresos menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, acreditar vacunación completa y ser alumno regular.

Nivel superior

Incluye ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados hasta los 30 años. En el caso de la carrera de enfermería no existe límite de edad, lo que amplía el acceso a un área clave de formación profesional.

Progresar Trabajo

Admite postulantes de 18 a 24 años, y hasta los 40 años en personas sin empleo formal registrado, siempre que cumplan con la residencia y la documentación requerida.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en octubre 2025

El monto base se mantiene en $35.000, aunque los estudiantes perciben en principio el 80% ($28.000) y el 20% restante se libera una vez acreditada la regularidad académica.

  • Nivel obligatorio y Progresar Trabajo: $28.000.

  • Nivel superior: $28.000 en el primer año y $35.000 desde el segundo.

Becas progresar ANSES
Los requisitos de edad, ingresos y escolaridad varían según el nivel educativo.

Quienes cumplieron con todos los requisitos académicos en 2024 recibirán el 20% retenido. Además, los inscriptos en marzo de 2025 obtendrán un adicional de $66.000, mientras que los registrados en septiembre cobrarán $42.000 extra junto con su haber mensual.

