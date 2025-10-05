AUH de ANSES: quiénes quedan excluidos del beneficio en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los requisitos vigentes y detalló los grupos que no podrán cobrar la Asignación Universal por Hijo en este mes.

Algunos grupos quedan excluidos de la AUH si no cumplen requisitos laborales, de ingresos o residencia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 habrá actualizaciones en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también estableció qué beneficiarios quedarán excluidos . La medida responde al cumplimiento de condiciones vinculadas con documentación, controles de salud y escolaridad que deben acreditarse a través de la Libreta AUH .

El crédito de $50 millones al que pueden acceder beneficiarios de ANSES

La presentación de la Libreta AUH es clave para sostener el beneficio y cobrar el 20% retenido.

El beneficio está destinado a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años , o sin límite de edad en caso de discapacidad , siempre que no reciban otra asignación familiar . También abarca a;

Quedan excluidos del beneficio quienes estén registrados como trabajadores formales o monotributistas comunes , salvo en los casos mencionados, y aquellos cuyo grupo familiar supere el tope de ingresos equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles .

Requisitos de la AUH de ANSES

Para mantener la prestación activa es obligatorio presentar el DNI vigente del titular y de los hijos, acreditar residencia mínima de dos años en el país si se trata de extranjeros y cumplir con los controles médicos, vacunación y asistencia escolar.

Cada año debe completarse y subirse la Libreta AUH, que funciona como comprobante de que los niños cumplen con las exigencias sanitarias y educativas. No realizar este trámite puede derivar en la suspensión temporal del pago.

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

En octubre se aplicó una actualización del 1,88%. Con este ajuste, la AUH por cada hijo menor de 18 años quedó en $117.252. De ese monto, el 80% se paga mensualmente ($93.801,60) y el 20% restante ($23.450,40) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $381.791, de los cuales se perciben $305.432,80 cada mes y el resto se libera de manera anual.

ANSES AUH 1.png El cronograma de pagos de octubre se extiende del 8 al 21, según la terminación del DNI. Freepik

AUH de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI: