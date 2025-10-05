AUH de ANSES: quiénes quedan excluidos del beneficio en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 habrá actualizaciones en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y también estableció qué beneficiarios quedarán excluidos. La medida responde al cumplimiento de condiciones vinculadas con documentación, controles de salud y escolaridad que deben acreditarse a través de la Libreta AUH.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES
El beneficio está destinado a madres, padres o titulares que convivan con hijos menores de 18 años, o sin límite de edad en caso de discapacidad, siempre que no reciban otra asignación familiar. También abarca a;
Quedan excluidos del beneficio quienes estén registrados como trabajadores formales o monotributistas comunes, salvo en los casos mencionados, y aquellos cuyo grupo familiar supere el tope de ingresos equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles.
Requisitos de la AUH de ANSES
Para mantener la prestación activa es obligatorio presentar el DNI vigente del titular y de los hijos, acreditar residencia mínima de dos años en el país si se trata de extranjeros y cumplir con los controles médicos, vacunación y asistencia escolar.
Cada año debe completarse y subirse la Libreta AUH, que funciona como comprobante de que los niños cumplen con las exigencias sanitarias y educativas. No realizar este trámite puede derivar en la suspensión temporal del pago.
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
En octubre se aplicó una actualización del 1,88%. Con este ajuste, la AUH por cada hijo menor de 18 años quedó en $117.252. De ese monto, el 80% se paga mensualmente ($93.801,60) y el 20% restante ($23.450,40) se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH. En el caso de hijos con discapacidad, la asignación asciende a $381.791, de los cuales se perciben $305.432,80 cada mes y el resto se libera de manera anual.
ANSES AUH 1.png
El cronograma de pagos de octubre se extiende del 8 al 21, según la terminación del DNI.
Freepik
AUH de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: 8 de octubre.
DNI terminados en 1: 9 de octubre.
DNI terminados en 2: 10 de octubre.
DNI terminados en 3: 13 de octubre.
DNI terminados en 4: 14 de octubre.
DNI terminados en 5: 15 de octubre.
DNI terminados en 6: 16 de octubre.
DNI terminados en 7: 17 de octubre.
DNI terminados en 8: 20 de octubre.
DNI terminados en 9: 21 de octubre.