Turismo en junio 2026: crecieron las llegadas un 3,3%, cayeron las salidas un 22% En junio de 2026 el turismo dejó un panorama mixto en la Argentina. Los arribos crecieron interanualmente, pero la caída en las salidas dejó un déficit de más de 170 mil turistas. Por Agregar C5N en









Bariloche alcanza una ocupación del 85%, Malargüe del 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70% en la temporada de invierno 2026.

En junio de 2026 el turismo dejó un panorama mixto en la Argentina. Por un lado, llegaron más visitantes del exterior: 329 mil turistas no residentes, lo que significa un crecimiento del 3,3% respecto al mismo mes del año pasado. La mayoría vino de países vecinos, sobre todo de Brasil, Uruguay y Chile. En total, si se suman turistas y excursionistas, entraron al país 612,8 mil personas.

Del otro lado de la balanza, los argentinos viajaron menos al exterior y de acuerdo a los datos del organismo, las salidas fueron 501,9 mil turistas residentes, una caída fuerte del 22% interanual. Entre los destinos más elegidos se encontraron Europa, otros países de América y Brasil. En total, contando turistas y excursionistas, se registraron 925,9 mil salidas.

El resultado final fue un saldo negativo de 172,7 mil turistas y de 313,1 mil visitantes en general. Es decir, aunque entraron más extranjeros, salieron muchos más argentinos. Por eso la cuenta quedó en rojo. Por su parte, el INDEC explica que este déficit se repite mes a mes, aunque en comparación con 2025 el agujero es un poco más chico.

#DatoINDEC

Turismo internacional: en junio de 2026, los ingresos al país crecieron 3,3% interanual y las salidas cayeron 22%, con un saldo negativo de 172,7 mil turistas https://t.co/uEc3ebzcpz pic.twitter.com/Z2TmNeQjNS — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 27, 2026

Si miramos cómo viajaron, la vía aérea sigue siendo la más usada donde más de la mitad de los turistas que llegaron lo hicieron en avión, y también la mayoría de los que salieron. Por otro lado ,el transporte terrestre tuvo menos movimiento, con caídas marcadas en las salidas. Y n la vía fluvial y marítima, los números fueron menores pero también con saldo negativo.