La industria utilizó 59,9% de su capacidad instalada durante abril de 2026

Representa un incremento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025. Cinco sectores superaron la media hasta por más de 30 puntos porcentuales, según el Indec.

La industria incrementó el uso de su capacidad instalada 1,3 puntos porcentuales en abril de este año, en comparación con el mismo mes de 2025, y utilizó el 59,9% de la misma.

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Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (86,8%), industrias metálicas básicas (73,4%), sustancias y productos químicos (69,9%), papel y cartón (67,3%) y productos alimenticios y bebidas (60,4%).

En abril de 2026, respecto al mismo mes de 2025, la principal incidencia positiva se observa en la elaboración de sustancias y productos químicos , que muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,9%, superior al del mismo mes del año anterior (59,0%).

Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son la edición e impresión (58,5%), productos minerales no metálicos (54,8%), productos del tabaco (49,2%), industria automotriz (46,5%), metalmecánica excepto automotores (42,7%), productos de caucho y plástico (42,4%) y productos textiles (42,4%).

Las industrias metálicas básicas presentan en abril un nivel de utilización de la capacidad instalada de 73,4%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (63,9%). En este sentido, según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo presenta un aumento interanual de 18,4%.

La edición e impresión registra en abril un nivel de utilización de la capacidad instalada de 58,5%, superior a la del mismo mes del año anterior (53,8%). En efecto, según el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la actividad de edición e impresión registra un aumento interanual de 7,6% en el mes bajo análisis.

La refinación del petróleo presenta en abril un nivel de utilización de la capacidad instalada de 86,8%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (83,9%), a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo.

La industria metalmecánica excepto automotores, principal incidencia negativa, presenta en abril un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,7%, inferior al registrado en abril de 2025 (49,3%), relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.