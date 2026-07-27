27 de julio de 2026 Inicio
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Casi la mitad de los jóvenes vive en condición "vulnerable" y solo el 15% tiene un trabajo formal

El 48,9% de la población argentina de entre 18 y 29 años vive en condición de vulnerabilidad, según un informe elaborado por investigadoras y profesores del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Se trata de 4.145.458 jóvenes en todo el país.

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Expo Empleo Barrial 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

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El 48,9% de la población de entre 18 y 29 años en todo el país es vulnerable, según un informe elaborado por investigadoras y profesores del Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires. Son 4.145.458 jóvenes con "el primario completo o menos" o que integran hogares con algún tipo de privación, económica o estructural, según el Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) del INDEC.

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El 27% de los jóvenes vulnerables se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que el 73% se distribuye en el resto del país. Solo el 32,8% cuenta con estudios secundarios completos y apenas el 6,7% ha cursado estudios terciarios o incluso universitarios.

Jóvenes vulnerables en todo el país, elaborado a partir del Censo 2022.

Jóvenes vulnerables en todo el país, elaborado a partir del Censo 2022.

Del 69,4% que trabaja, solo el 15,3% cuenta con un trabajo formal y un 76% está inserto en una relación laboral no registrada o trabaja por su propia cuenta. Para el 75%, su trabajo o el de otro miembro del hogar es la principal fuente de ingresos y para el 57%, esos ingresos no alcanzan para llegar a fin de mes.

La mayoría (56,6%) trabaja jornadas de entre 6 y 8 horas, aunque una proporción relevante (24,4%) supera las 8 horas diarias. Los principales rubros en los que se desempeñan jóvenes vulnerables son "Comercio/restaurante" (28,5%), "Construcción" (19,8%), "Ventas en ferias/ambulante/desde la casa/por internet" (15,6%) y "Limpieza/Cuidados" (11,2%).

Casi la mitad (46,2%) reside en hogares de cinco o más integrantes y apenas el 2,9% conforma hogares monoparentales. Más del 70% manifiesta tener problemas frecuentes de nervios o ansiedad, mientras que más del 50% siente desgano o depresión.

El 70,1% aseguró que no consume alcohol, cigarrillos ni drogas y el 88,4% negó perder el control con juegos de azar o juegos en internet. El principal uso que le dan a internet es "estar en las redes sociales" (46,9%) y "charlar con amigos" (15,8%), solo un 10,5% lo usa para trabajar y un 5,4% para juegos online.

El 71,2% se informa sobre la actualidad del país a través de las redes sociales, primero Instagram (36,6%) y en segundo lugar Facebook (21,9%). Mientras que el 18% elige la televisión para enterarse de las principales noticias y el 6% afirma no informarse. TikTok aparece recién en cuarto lugar con un 4,8%. El streaming y la radio quedaron relegados con 0,2% cada uno y YouTube con un 0,9%.

El 38% votó por el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, en la elección de 2023. El 25,5% eligió al entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y un 25% no concurrió a sufragar. Sin embargo, solo el 9,1% se definió "libertario", mientras que el 19,2% se reconoció "peronista". La gran mayoría (47,9%) eligió la opción "no me defino".

Quiénes llevaron a cabo la investigación y qué criterios siguieron

La investigación dirigida por Juan Cruz Esquivel y Felipe Vega Terra y realizada por Mariela Mosqueira, Lara Lucila Rozas, Natalia Fernández, Sofía García, Ariana Vassia y Nicolás Alejandro Vizioli se extendió durante dos años y fue financiada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA.

El relevamiento nacional que implicó una encuesta presencial a 1.002 jóvenes elegidos a partir de una muestra polietápica consistió en la primera etapa. La segunda parte prevé la colaboración con la organización no gubernamental Scholas Occurrentes para "diseñar e implementar talleres para ese segmento juvenil, a los fines de abordar diversos asuntos relacionados con las estrategias formativas y laborales, la convivencia familiar y comunitaria, el autocuidado en salud mental, la regulación emocional, la salud sexual y la planificación de itinerarios prospectivos".

El objetivo del relevamiento de datos era "explorar los diversos componentes de la vulnerabilidad social" entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

El equipo de investigación definió como "vulnerables" a las personas de 18 a 29 años cuyo máximo nivel de instrucción es primario completo o menos, con independencia de cualquier otra situación; y, del resto de la población de ese intervalo etario, a las personas que integran hogares con algún tipo de privación, económica o estructural, según las categorías del Índice de Privación Material de los Hogares (IPMH) del INDEC.

El IPMH se compone de dos dimensiones: la privación de recursos corrientes (insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas y dificultad para acceder regularmente a alimentos, vestimenta y servicios esenciales) y la privación patrimonial (deficiencias en la calidad de la vivienda -materiales precarios, hacinamiento-, falta de acceso a servicios básicos -agua, saneamiento, energía- y carencia de bienes durables mínimos).

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