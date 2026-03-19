El consumo de carne vacuna volvió a caer en febrero y alcanzó su nivel más bajo en 20 años Los datos de Ciccra señalan una merma del 13,8% a nivel interanual en el primer bimestre del año, como así también una retracción del 2,5% en el consumo por habitante tocando el piso de 47,3 kg/año, 1,2 kilos menos que el año anterior. Por + Seguir en







El consumo de carne vacuna en Argentina tocó su mínimo histórico.

El último informe elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra) señaló que el consumo de la carne vacuna volvió a caer en febrero y alcanzó su nivel más bajo en los últimos 20 años. La merma alcanza el 13,8% a nivel interanual en el primer bimestre del año, mientras que la retracción per cápita en los últimos 12 meses fue de 1,2 kilos, tocando el piso de 47,3 kg/año.

Entre las causa que motivan la baja se encuentran el aumento de los precios, una menor oferta en la hacienda por las sequía e inundaciones, y la competencia con otras carnes como el pollo y el cerdo.

“En el primer bimestre de 2026 el consumo aparente de carne vacuna totalizó 332,7 mil toneladas r/c/h y resultó 13,8% inferior al registrado en igual período de 2025 (-53,1 mil toneladas r/c/h)”, detalla el trabajo de la cámara del sector.

carne En este marco, señalan que la baja en el mercado interno se dio en un contexto donde la producción de carne mermó un 9,1%, mientras que las exportaciones crecieron un 6,6%.

El número refleja el registro más bajo en dos décadas y profundiza una tendencia descendente que se mantuvo desde el pico de 69,4 kilos, alcanzado en 2008. Incluso, desde Ciccra indicaron dichos valores tienen una diferencia de casi 15 kilos por persona comparado con 2005, cuando el indicador rondaba los 62,2 kilos por persona por año.