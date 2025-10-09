9 de octubre de 2025 Inicio
Una importante empresa de electrodomésticos suspendió a 400 trabajadores

Desde la compañía aseguraron que la decisión se tomó por una caída de las ventas y la producción debido a la apertura de las importaciones.

Electrolux representa uno de los ejes industriales del país en lo que respecta a la línea blanca nacional.

Electrolux, una de las empresas de electrodomésticos más importantes del país, suspendió a 400 trabajadores en su fábrica ubicada en la ciudad de Rosario. Desde la empresa informaron que la decisión se tomó por la caída de las ventas y la producción generada por la apertura de las importaciones.

Te puede interesar:

Esta nueva suspensión a trabajadores en la industria generó la preocupación dentro de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Desde el sindicato advirtieron sobre la posibilidad de que se continúe perdiendo empleos en los próximos meses.

Estimaciones de la UOM proyectaron que el empleo industrial relacionado a los electrodomésticos afrontaría una pérdida superior a los dos mil puestos laborales durante el transcurso de este año. El sindicato ya convocó asambleas de delegados en diferentes fábricas para analizar medidas de acción para resguardar los trabajos.

La crisis en Electrolux pone de relieve la crisis industrial en el país, ya que la compañía representa uno de los ejes productivos para la línea blanca nacional. Desde la compañía sostuvieron que la decisión de suspender a 400 trabajadores se debió a una baja en las ventas y en la producción, lo cual se vincula directamente con la apertura de la importación de electrodomésticos.

La empresa implementó suspensiones de hasta tres meses y alcanzó a trabajadores operativos y administrativos. Los afectados comenzaron a percibir entre el 70 y el 75% del salario neto habitual.

El Grupo Electrolux está ajustando el ritmo de producción de su planta de Rosario a partir de octubre, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del negocio y optimizar recursos. Esta medida procura alinear la producción con la demanda real del mercado, garantizando la productividad y reforzando el compromiso para cuidar de los colaboradores a la vez que acompaña la evolución del negocio”, sostuvieron desde la empresa.

Los productos de Electrolux incluyen heladeras, lavavajillas, lavarropas, microondas, placas vitrocerámicas y de inducción, hornos, máquinas para hacer pasta, aires acondicionados, aires acondicionados portátiles y aspiradoras, entre otros productos vendidas bajo las marcas: Electrolux, Lux, AEG, Zanussi, Corberó, Benavent, Eureka (aspiradoras), Frigidaire, Fensa, Mademsa y Somela, entre otras.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó el swap por 20 mil millones de dólares con Argentina

