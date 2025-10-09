Jubilados de ANSES: en qué supermercados ofrecen reintegros en octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló en cuáles cadenas pueden comprar con un programa de descuentos. Por







Anses difundió la lista de supermercados ofrece una serie de reintegros.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que este mes vuelve a entrar en vigencia el programa Beneficios Anses, una serie de reintegros dirigido a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del organismo, con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra.

Beneficios ANSES Los jubilados y pensionados usuarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tienen acceso a una serie de beneficios exclusivos en supermercados. pexels

De qué se trata Beneficios ANSES Es un programa de descuentos exclusivos “en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza”, según el comunicado oficial.

Supermercados adheridos a Beneficios ANSES La lista de cadenas que ofrecen estos reintegros es la siguiente:

Josimar : 15% en todos los rubros, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

: 15% en todos los rubros, sin tope. No es acumulable con otras promociones. Carrefour: 10% en todos los rubros con un tope de reintegro de $35.000. No es acumulable con otras promociones.

10% en todos los rubros con un tope de reintegro de $35.000. No es acumulable con otras promociones. Día : 10% en todos los rubros con un tope $2000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

: 10% en todos los rubros con un tope $2000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones. Disco: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

Jumbo : 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones. Vea : 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Coto: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.

10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones. La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones. Hay que considerar que las compras en Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Josimar y Carrefour no incluyen descuentos en productos de carnicería, electrodomésticos y marcas seleccionadas.