Jubilados de ANSES: en qué supermercados ofrecen reintegros en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que este mes vuelve a entrar en vigencia el programa Beneficios Anses, una serie de reintegros dirigido a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del organismo, con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra.
De qué se trata Beneficios ANSES
Es un programa de descuentos exclusivos “en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza”, según el comunicado oficial.
Supermercados adheridos a Beneficios ANSES
La lista de cadenas que ofrecen estos reintegros es la siguiente:
- Jumbo: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.
- Vea: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
- Coto: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.
- La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.
Hay que considerar que las compras en Disco, Jumbo, Vea, La Anónima, Josimar y Carrefour no incluyen descuentos en productos de carnicería, electrodomésticos y marcas seleccionadas.