ANSES: cómo se accede al descuento en supermercados en octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupos está destinado este beneficio. Por







Anses explicó de qué forma acceder al programa de Beneficios Anses.

anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volvió a poner en marcha el programa Beneficios Anses, un programa con descuentos exclusivos en supermercados al que pueden acceder los jubilados y pensionados de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite previo.

Beneficios ANSES Además de los descuentos, el ente previsional también ofrece un programa de reintegro del 10% para jubilados y pensionados. pexels

De qué se trata Beneficios ANSES Beneficios Anses es un programa de descuentos especiales en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza. Para poder acceder es necesario contar con la tarjeta de débito de la cuenta en la que se cobran los haberes.

Supermercados adheridos a Beneficios ANSES Las cadenas adheridas a este programa es la siguiente:

Disco : 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones. Jumbo : 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones. Vea: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones. Coto : 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.

: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones. La Anónima : 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.

: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones. Josimar : 15% en todos los rubros, sin tope. No es acumulable con otras promociones.

: 15% en todos los rubros, sin tope. No es acumulable con otras promociones. Carrefour: 10% en todos los rubros con un tope de reintegro de $35.000. No es acumulable con otras promociones.

10% en todos los rubros con un tope de reintegro de $35.000. No es acumulable con otras promociones. Día: 10% en todos los rubros con un tope $2000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Cómo acceder a los descuentos de Beneficios ANSES El programa de descuentos se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar un trámite previo. El beneficio se concreta una vez que el jubilado o pensionado de Anses abona la compra con la tarjeta de débito con la que cobra la jubilación o pensión.