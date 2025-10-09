9 de octubre de 2025 Inicio
ANSES: cómo se accede al descuento en supermercados en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupos está destinado este beneficio.

Anses explicó de qué forma acceder al programa de Beneficios Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volvió a poner en marcha el programa Beneficios Anses, un programa con descuentos exclusivos en supermercados al que pueden acceder los jubilados y pensionados de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite previo.

Anses difundió la lista de supermercados ofrece una serie de reintegros.
Jubilados de ANSES: en qué supermercados ofrecen reintegros en octubre 2025

Beneficios ANSES
Además de los descuentos, el ente previsional también ofrece un programa de reintegro del 10% para jubilados y pensionados.

De qué se trata Beneficios ANSES

Beneficios Anses es un programa de descuentos especiales en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza. Para poder acceder es necesario contar con la tarjeta de débito de la cuenta en la que se cobran los haberes.

Supermercados adheridos a Beneficios ANSES

Las cadenas adheridas a este programa es la siguiente:

  • Disco: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.
  • Jumbo: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No es acumulable con otras promociones.
  • Vea: 10% en todos los rubros y 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.
  • Coto: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.
  • La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros. No es acumulable con otras promociones.
  • Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope. No es acumulable con otras promociones.
  • Carrefour: 10% en todos los rubros con un tope de reintegro de $35.000. No es acumulable con otras promociones.
  • Día: 10% en todos los rubros con un tope $2000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Cómo acceder a los descuentos de Beneficios ANSES

El programa de descuentos se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar un trámite previo. El beneficio se concreta una vez que el jubilado o pensionado de Anses abona la compra con la tarjeta de débito con la que cobra la jubilación o pensión.

