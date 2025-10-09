ANSES: cómo se accede al descuento en supermercados en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) volvió a poner en marcha el programa Beneficios Anses, un programa con descuentos exclusivos en supermercados al que pueden acceder los jubilados y pensionados de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite previo.
De qué se trata Beneficios ANSES
Beneficios Anses es un programa de descuentos especiales en los principales supermercados del país, incluyendo un 10% de descuento sin tope de reintegro para compras generales y, en algunos comercios, un 20% para perfumería y limpieza. Para poder acceder es necesario contar con la tarjeta de débito de la cuenta en la que se cobran los haberes.
Supermercados adheridos a Beneficios ANSES
Las cadenas adheridas a este programa es la siguiente:
Cómo acceder a los descuentos de Beneficios ANSES
El programa de descuentos se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar un trámite previo. El beneficio se concreta una vez que el jubilado o pensionado de Anses abona la compra con la tarjeta de débito con la que cobra la jubilación o pensión.