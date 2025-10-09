9 de octubre de 2025 Inicio
Horror en Malvinas Argentinas: discutió con su padre por cigarrillos y lo mató martillazos

La víctima, de 65 años, murió tras ser atacado en la cabeza con un martillo por su hijo de 37 durante una pelea en su casa en Los Polvorines. El agresor está preso y la Justicia investiga si padece problemas psiquiátricos.

Un parricidio que conmocionó al partido de Malvinas Argentinas.

Un hombre de 65 años fue brutalmente asesinado por su propio hijo, de 37, tras ser atacado brutalmente con un martillo durante una discusión en su vivienda, por un reclamo de cigarrillos en Malvinas Argentinas. El atacante fue detenido tras un rastrillaje policial y la Justicia investiga si padece problemas psiquiátricos.

El hecho sucedió en una casa situada en la calle Senillosa al 3100, en la localidad de Los Polvorines cuando la víctima, Rodolfo Alcides Sosa, fue atacado a martillazos por su hijo en medio de una discusión por cigarrillos.

El atacante huyó del lugar y la víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Doctor Federico Abete, ubicado en la localidad de Pablo Nogués, donde finalmente perdió la vida como consecuencia de las graves heridas.

Ante el asesinato, los efectivos de la comisaría 2ª del distrito iniciaron un rápido operativo para encontrar al supuesto agresor, quien fue detenido en las inmediaciones de la casa, según revelaron fuentes de la investigación.

En la escena del crimen, peritos de la Policía Científica realizaron las inspecciones correspondientes. Confirmaron que el cuerpo de Sosa presentaba múltiples golpes en la región del cráneo. Además, los investigadores incautaron un martillo en la casa, que se presume fue el arma utilizada por el parricida.

La causa fue intervenida por la Unidad Funcional Descentralizada N° 19 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Mirna Paula Sánchez, caratulada preventivamente como parricidio. Por disposición del Juzgado de Familia N° 2, el detenido fue derivado al Hospital Psiquiátrico Doctor Ramón Carrillo para ser sometido a una evaluación que permita establecer si posee problemas de salud mental relevantes para el caso.

