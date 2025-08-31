Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

La Tarjeta Alimentar de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está dirigida a familias que perciben la Asignación Universal por Hijo y otras asignaciones. Durante septiembre 2025, este beneficio continúa siendo uno de los complementos más importantes, ya que otorga montos adicionales para cubrir necesidades alimentarias de los hogares. Se deposita de manera automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites, y está disponible para hijos de hasta 14 años inclusive.
Los montos de la Tarjeta Alimentar se suman de forma automática a la AUH, la AUE y las PNC, y varían según la cantidad de hijos.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Anses establece que los titulares de la AUH, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las madres con siete hijos o más que cobran Pensiones No Contributivas (PNC) son los destinatarios principales de la Tarjeta Alimentar. El beneficio alcanza a las familias que tienen hijos a cargo de hasta 14 años. También está contemplado en casos de AUH por discapacidad, sin límite de edad para los menores, y se suma de forma directa a la prestación mensual.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025
La Tarjeta Alimentar no está alcanzada por la fórmula de movilidad, por lo que los valores permanecen sin cambios en septiembre 2025. Los montos establecidos se calculan de acuerdo con la cantidad de hijos dentro del hogar:
Estos importes se suman a la AUH correspondiente. Así, un hogar con un hijo recibe en septiembre el monto mensual de la AUH ($92.070) más el refuerzo de la Tarjeta Alimentar ($52.250), lo que eleva el total percibido a $144.320. En el caso de una familia con tres hijos, la combinación de AUH ($276.210) y la Tarjeta Alimentar ($108.062) asciende a $384.272.