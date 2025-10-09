9 de octubre de 2025 Inicio
Programa Hogar de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago de este beneficio para el décimo mes del año.

Por
Anses difundió las fechas de cobro del mes de octubre del Programa Hogar.

Anses difundió las fechas de cobro del mes de octubre del Programa Hogar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el cronograma de pagos del Programa Hogar para el mes de octubre. Los titulares de este beneficio reciben la acreditación de dinero para la adquisición de garrafas de 10, 12 y 15 kilos en hogares donde no hay conexión al gas natural.

Anses difundió la lista de supermercados ofrece una serie de reintegros.
Programa Hogar ANSES
El Programa Hogar ofrece un subsidio directo y mensual, determinado por la Secretaría de Energía

El Programa Hogar ofrece un subsidio directo y mensual, determinado por la Secretaría de Energía

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar de ANSES

Pueden recibir este beneficio las personas que cumplen las siguientes condiciones:

  • Que ningún integrante del grupo familiar cuente con un servicio de gas natural a su nombre, ni tampoco haya solicitado la Tarifa Social de Gas.
  • Que los ingresos del grupo familiar no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles, que en agosto llega a la suma de $644.000. Si uno de los integrantes es una persona con discapacidad con CUD vigente, los ingresos familiares podrán ser de hasta tres salarios mínimos vitales y móviles, lo que llega a $966.000.
  • En hogares de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires), los ingresos mensuales del grupo familiar podrán ser de hasta 2,8 salarios mínimos vitales y móviles, o si convive un familiar con discapacidad, de hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles.

Requisitos y topes para acceder al Programa Hogar de ANSES

Para acceder al Programa Hogar, el grupo familiar no debe tener conexión a la red de gas natural ni recibir Tarifa Social de Gas. Además, deben cumplir los siguientes topes de ingresos:

  • $644.000 para hogares en general, lo cual equivale a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
  • $966.000 para hogares donde habite una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo cual es equivalente a tres salarios mínimos.

Otro requisito para acceder al beneficio liquidado por Anses es que ningún miembro del grupo familiar tenga un medidor de gas a su nombre.

Programa Hogar ANSES

Monto del Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

El valor del subsidio del Programa Hogar se calcula según la cantidad de garrafas que corresponden al grupo familiar y el monto establecido para cada provincia. Sin embargo, la suma a cobrar no se ajusta desde el mes de febrero de 2024. Actualmente, el monto promedio del subsidio es de $1.778 por unidad pero varía dependiendo de la provincia.

La Secretaría de Energía actualizó los montos del plan por última mes a través de la Resolución 11/2024. A partir de entonces, el precio de la garrafa fue liberado, por lo que el subsidio ya no está atado a su valor de mercado.

Programa Hogar de ANSES: calendario de pagos de octubre 2025

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • Miércoles 8 de octubre: DNI terminados en 0.
  • Jueves 9 de octubre: DNI terminados en 1 y 2.
  • Lunes 13 de octubre: DNI terminados en 3.
  • Martes 14 de octubre: DNI terminados en 4.
  • Miércoles 15 de octubre: DNI terminados en 5.
  • Jueves 16 de octubre: DNI terminados en 6.
  • Viernes 17 de octubre: DNI terminados en 7.
  • Lunes 20 de octubre: DNI terminados en 8.
  • Martes 21 de octubre: DNI terminados en 9.
