El Banco Mundial alertó sobre los efectos de El Niño en la economía de América Latina y el Caribe

En un nuevo informe trata sobre la rápida intensificación del fenómeno hacia fines de 2026, que amenaza con frenar la actividad regional mediante sequías e inundaciones que golpearán la generación hidroeléctrica, las cosechas y el transporte. El organismo advierte presiones al alza en los precios de alimentos y energía, además de mayores costos fiscales.

En un nuevo informe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe alertan sobre los efectos de El Niño sobre la región al generar inundaciones y sequías . Además, proyectaron que las economías crezcan un 2,2% en 2026," una cifra que no refleja el verdadero potencial de la región". Los países que apuestan por medidas de políticas públicas sólidas ya crecen entre el 3% y el 4%.

"El Niño plantea riesgos adicionales a la baja, ya que las sequías en algunas partes de la región y las inundaciones en otras podrían afectar la producción y aumentar las presiones sobre los precios, con Ecuador, Paraguay y Argentina potencialmente enfrentando los mayores impactos", señalaron desde el Banco Mundial.

Aunque el informe destaca que en 2026 la recuperación económica argentina estuvo respaldada en el corto plazo por una sólida cosecha agrícola , advierte que los eventos climáticos extremos amenazan con revertir esta dinámica. Las lluvias excesivas y los aluviones pueden inundar tierras productivas, dañar cultivos, averiar caminos y redes de transporte rural, e interrumpir las cadenas de suministro.

Sequías e inundaciones por El Niño pueden impactar a la economía regional, por lo que los países ya activan planes y fondos de emergencia. ¿Cómo blindar el crecimiento frente al clima? #Perspectivas2027 https://t.co/jJtwE5gP8h pic.twitter.com/AJByAHxO02

Ante el incremento de las consecuencias de El Niño se sientan en Argentina y en otros países, una de las consecuencias podría ser las pérdidas agrícolas y los problemas de transporte elevan internamente los precios de los alimentos, afectando con mayor fuerza el poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos.

"Las lluvias excesivas en otras áreas pueden dañar las cosechas, interrumpir las redes de transporte rural y obstaculizar el acceso a los mercados", en el mapa que muestra el informe se nota que en Argentina se pronostican inundaciones.

Alarma por El Niño: por primera vez la temperatura del mar alcanzó un récord histórico

Las temperaturas de la superficie del océano comenzaron a reflejar el fortalecimiento de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Según la Actualización Climática Estacional Global de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevén "niveles récord durante octubre, noviembre y diciembre de 2026".

Desde la OMM informaron que para octubre-noviembre-diciembre, se pronostica que la anomalía estacional promedio de la temperatura de la superficie del mar Niño 3.4 alcanzará aproximadamente +3.7 °C, con un pico alrededor de diciembre. Este es el valor más alto desde que comenzaron las observaciones y es más fuerte que el récord anterior de +2.6 °C en noviembre de 2015-enero de 2016.

Temperaturas de la superficie del mar en la región Niño 3.4: 1982-2026 https://climateanalyzer.org/clim/sst_daily/json_2clim/oisst2.1_nino3.4_sst_day.json

Por otra parte la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos señalaron en un nuevo informe que El Niño continúa fortaleciéndose, con temperaturas del océano Pacífico muy por encima de lo normal. En algunas zonas del Pacífico ecuatorial oriental, el agua llegó a estar más de 4 °C por encima del promedio, mientras que la región Niño 3.4 registró una anomalía de +2,1 °C.

Pero, ¿qué es la región Niño 3.4? Se trata de una zona específica del océano Pacífico ecuatorial que los científicos utilizan para medir la temperatura del mar y determinar la intensidad de El Niño o La Niña.

Además, el calentamiento no se limita a la superficie: también hay una gran cantidad de agua cálida acumulada debajo del océano. Al mismo tiempo, se registraron cambios en los vientos y las lluvias que son característicos de El Niño, lo que confirma que el fenómeno está ganando fuerza.