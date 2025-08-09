9 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

A la espera de cifras oficiales, los primeros datos sectoriales relevados por consultoras privadas anticipan un freno en el dinamismo económico, producto de la inestabilidad en la cotización de la divisa estadounidense y la volatilidad en la tasa de interés en pesos.

Por
Advierten que la economía se enfrió en julio. 
Advierten que la economía se enfrió en julio. FREEPIK

En un julio marcado por la fuerte alza en el dólar y la volatilidad en la tasa de interés en pesos aplicada por el Banco Central de la República Argentina, advierten que la actividad económica volvió a enfriarse. Así lo señalan los primeros datos sectoriales relevados por diversas consultoras privadas, a la espera de los datos oficiales.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de agosto

Según consigna Ámbito, en el último bimestre, el dinamismo económico entró en fase recesiva, aunque con crecimientos dispares. De todas maneras, entre los expertos no hay un consenso claro sobre lo que sucedió con la economía en junio.

La consultora Orlando Ferreres estimó una suba desestacionalizada de 0,7%, mientras que Eco Go calculó una caída de 0,2%, similar al Centro de Investigación de Ciclos Económicos (CICEC), que habla de una contracción mensual de 0,3%.

Actividad industrial
Consultoras privadas advierten un panorama desalentador para le economía en julio.

Consultoras privadas advierten un panorama desalentador para le economía en julio.

Pero al momento de referenciar lo ocurrido con la actividad económica en julio, las consultoras anticipan un panorama desalentador. La economista de LCG, Melisa Sala, señaló que "en el relevamiento de varios indicadores de avance, se ven más verdes que rojos en junio", mientras que en para el séptimo mes del año "seguramente se sentirá el impacto de inestabilidad asociada al dólar".

Por su parte, el economista y jefe de Facimex Valores, Adrian Yarde Buller, planteó a Ámbito un escenario parecido: "De momento tenemos pocos indicadores vinculados a la actividad en julio como para sacar una conclusión contundente, pero las primeras señales que vimos sugieren que la economía no habría crecido con respecto a junio".

En tal sentido, explicó "de confirmarse esto en los datos oficiales cuando se conozca el EMAE dentro de algunos meses, no sería algo llamativo considerando la volatilidad cambiaria y financiera que tuvimos el mes pasado".

En este marco, el director de Orlando Ferreres, Fausto Spotorno, consideró que durante julio "puede haber una cierta desaceleración de la actividad por el tema de las tasas". Sin embargo, aclaró a Ámbito que "va a ser momentánea y parcial".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial y una semana en la que cambió de tendencia.

Fuerte retroceso del dólar: cayó $35 en la semana, tras tocar a principio de mes su récord nominal

El dólar oficial y una semana en la que cambió de tendencia.

El dólar sigue a la baja: el oficial cayó $5 y se alejó del techo de la banda

El dólar oficial retrocede luego de haberse acercado al techo de la banda de flotación definida por el Gobierno.

El dólar sigue a la baja: el oficial se alejó de los $1.400 y el blue ya es el más barato del mercado

En el sector del consumo masivo ya avizoran la aparición del “desgramaje”, 

Se viene el "desgramaje", un viejo ardid conocido por los argentinos

El dólar oficial tuvo un inicio de semana calmo luego de una semana al rojo vivo.

El dólar bajó levemente tras el ingreso de los nuevos fondos del FMI

play

Roberto Feletti: "El Fondo hoy prácticamente le está diciendo al Gobierno lo que tiene que hacer"

Rating Cero

Lali Espósito le hizo un pedido a Luck Ra.
play

Qué pasó entre Lali Espósito y Luck Ra en La Voz Argentina: "Nunca vi a alguien irse así"

En una interesante pieza de The New Yorker, el periodista Michael Schulman repasa desde diferentes ángulos cómo el gran proyecto de Marvel Studios ha devorado Hollywood

¿Qué pasa con las estrellas de Marvel? Las teorías de que los actores no despegan luego del UCM

Mi año en Oxford (My Oxford Year), un film protagonizado por Sofía Carson y Corey Mylchreest que combina romance y dramatismo con un toque de comedia.
play

Mi año en Oxford es lo más visto de Netflix pero también genera polémica: de qué se trata

La tensión de la producción sueca aumenta mientras se desvelan las verdaderas intenciones de cada promesa.
play

Una película sueca con religión, promesas y engaños está dando que hablar en Netflix: de cuál se trata

En medio de un conflicto con su expareja, el ex Gran Hermano decidió cambiar su imagen y mostró el resultado en redes sociales.

La impresionante transformación de Thiago Medina en medio del escándalo con Daniela Celis: rotundo cambio de look

play

La noche de Graciela Alfano con Maradona, Charly García y Sabina: "Terminamos a las 4 de la tarde"

últimas noticias

El sospechoso ingresó al hospital con un balazo en el pulmón.

Lo balearon, se hizo pasar por una víctima de inseguridad y en realidad era un sicario con pedido de captura internacional

Hace 11 minutos
Tras la polemica del pato Juan, su dueña se reunió con el municipio.

Mendoza: tras la polémica por el pato Juan, su dueña se reunió con el municipio y acordaron el destino del ave

Hace 27 minutos
Advierten que la economía se enfrió en julio. 

Preocupación económica: advierten que la actividad volvió a enfriarse en julio

Hace 51 minutos
Denunciaron que la mujer estaba encerrada desde hace 20 años.

Córdoba: rescataron una mujer desnutrida que era reducida a la servidumbre por su esposo y su hija

Hace 55 minutos
La cadena nacional de Javier Milei en Casa Rosada. 

La curiosa frase de una película de Batman que Milei usó en cadena nacional

Hace 1 hora